Zalakerámia ZTE KK - MVM-OSE Lions 94-77 (24-20, 21-22, 28-17, 21-18)

Zalaegerszeg, 1330 néző. Jv.: Ciffra, Nyilas, Jakab.

Zalakerámia ZTE KK: Csátaljay 2, Hicks 17/3, Paige 20/9, Tóth Á. 12, Ostojic 14. Csere: Mishula 15/9, Csuti 3/3, Németh Á. 7/3, Keller I. 4, Szalay, Simó Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

OSE Lions: Riddley 29/9, Szabadfi, Gholston 27/9, John Jr. 9, Polutak 8. Csere: Werner 2, Balsay, Gaspar, Ruják A.. . Vezetőedző: Váradi Kornél.

Három vereséggel a háta mögött érkezett szombaton Egerszegre az Oroszlány... Minden lehetett akár baljós előjel is, hiszen ebben a szezonban a ZTE KK éppen azon csapatok ellen bukott hazai pályán, melyek nem voltak éppenséggel előzőleg jó "passzban". Ráadásul az OSE edzőt váltott pénteken és Váradi Kornél ült már szombaton a vendégek kispadján.

No, de a ZTE KK azért mégis csak hazai pályán készülődhetett, saját közönsége előtt és egy idegenbeli szép sikerrel a háta mögött az előző fordulóból. Ami a heti történéseket illeti, az egerszegieknél viszont a héten távozott a litván Tomas Lekunas, igaz, a légiós - sérülés miatt - a csapat legutóbbi két találkozóján már nem volt a keretben. A korábbiakkal ellentétben a ZZTE KK ezúttal jól kezdte a mérkőzést, s ami szembetűnő volt, hogy a védekezése nagyon jól működött. Labdákat szereztek és kosarakat szereztek a hazaiak (13-4), de aztán némi zavar keletkezett a hazai "erőtérben", hiszen dobások maradtak ki, de aztán Németh Ákos érkezett a pályára és dobott mindjárt egy hármast. Ami mintha megnyugtatta volna társait is, de aztán jött megint egy hullám... Az OSE kihasználta ezt és tíz pontról visszajött négyre (21-17), de aztán mindkét oldalon kevés pont született és állandósult a hazaiak 4-6 pontos előnye. Az egerszegiek védekezése továbbra is jl működött, de a pontosság a támadásokban már kevésbé... Emiatt maradt szoros az állás, hiszen az OSE nem szakadt le (37-33). Érdekes volt viszont a táblára nézni, hiszen a vendégeknél Riddley kiemelkedett a pontszerzés terén , míg hazai oldalon teljesen eloszlottak a pontok, hiszen az első félidőben kilenc pályára lépő ZTE-s játékos is betalált. Az persze már kevésbé volt ennyire pozitív a hazaiak szempontjából, hogy az OSE egy 8-0-s sorozattal visszajött 45-42-re, amiben benne volt egy érthetetlen Mishula zsákolási kísérlet is ziccerben... Ami persze kimaradt.

A második félidőt megint csak jobban kezdte a ZTE együttese (56-46) és folytatta, hiszen állandósulni látszott a tíz pont körüli előnye. Ha nem lett volna Gholston két triplája, akár még többel is vezethetett volna már a zalai együttes, Paige kezdett belelendülni, Hicks mezőnymunkája figyelemreméltó volt és Tóth Ádám határozottsága is ebben a negyedben. A 30. percre 70-54-ra hízott a hazai előny és innen már illett volna nyerni. Máshogy fogalmazva, ezt a ZTE KK már csak elronthatta... És mintha a zalaiak fejben már elkönyvelték volna a győzelmet, megint egyéni megoldásokat választottak,, megint magukra engedték az ellenfelet, hiszen Gholston újabb hármasával hét pontra olvadt a korábbi biztos előny (73-66). Lubomir Ruzicka időt kért, jogosan, hiszen ez a mérkőzés még nem volt megnyerve. Úgy tűnt, hogy tudatosult mindez a ZTE KK játékosaiban és újra csapatként játszva biztosan hozták a mérkőzést.