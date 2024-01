A Zalakerámia ZTE KK győzelemmel zárta az óévet, hiszen egy hete Szegeden nyert meg egy szoros meccset, és gyorsan eljön az új esztendő első találkozója is. A hét mindkét szombati mérkőző félnél mozgalmasra sikeredett, a ZTE KK-tól például távozott a litván Tomas Lekunas, míg az oroszlányiaknál csütörtökön bontottak szerződést Simon Petrov vezetőedzővel, de pénteken az OSE be is jelentette már, hogy Váradi Kornél követi őt a kispadon. Az időzítést vélhetően pontosan így tervezték az oroszlányiak, hogy a ZTE KK ellen meglegyen az új edző, hiszen egy-egy csapatnak ez a tény mindig fellendülést adhat, még akkor is, ha csak egy napjuk volt a közös munkára.

Az alapszakasz első körében kellemetlen pofonba szaladt bele a ZTE KK Oroszlányban, hiszen súlyos vereséget szenvedett (114-79), ám azt követően az egerszegiek teljesítettek jobban a bajnokságban. Míg a ZTE KK jelenleg a negyedik, az OSE pedig a 13. helyen áll, kissé csalóka ez a nagy különbség. A mezőny szorosságát mutatja, hogy csupán két győzelemmel szerzett többet a ZTE, mégis, a tabellán kilenc helyezési szám a két együttes közötti különbség. Amikor Lubomir Ruzickát, a ZTE KK vezetőedzőjét megkerestük a találkozóval kapcsolatban, gyorsan kiderült, hogy a cseh vezetőedző sem akar már a körülményekkel foglalkozni, hanem kizárólag a szombati mérkőzésre koncentrál.

- Már az elmúlt két mérkőzésen is Lekunas nélkül játszottunk, úgyhogy ugyanaz a keret áll a rendelkezésemre, mint Szegeden - szögezte le Lubomir Ruzicka. - Tudjuk, hogy edzőt váltott szombati ellenfelünk, de mi csakis magunkkal kell, hogy foglalkozzunk. Az Oroszlány ellen számunkra egy nagyon fontos mérkőzés következik. A legutóbbi hazai találkozónk után sokkal jobb védekezéssel kell kirukkolnunk, különösen az egy-egy elleni szituációknál, de összességében is. Azt gondolom, hogy szombaton is ez lesz a siker kulcsa, vagyis a védekezés, valamint az, hogy milyen energiát tudunk belevinni a találkozóba. Annyit el kell mondjak, hogy a héten a csapat nagyon jó hangulatban készült, ez is bizakodásra ad okot az újabb találkozó előtt.

S ha már a védekezés. A múlt szombati, Szeged elleni idegenbeli győzelemben (74-70) oroszlánrészt vállalt Németh Ákos, leginkább a remek védőjátékával. Ő a klub honlapjának nyilatkozott a mérkőzéssel kapcsolatban.

- Mindannyiunkat fűti a visszavágás reménye és nagyon szeretnénk már hazai pályán is jól játszani és úgy nyerni - nyilatkozta Németh Ákos. - Az elmúlt négy-öt hazai meccsünkön nem volt gördülékeny a játék, de bízunk benne, hogy most végre idehaza is kijön a lépés. Amit még szeretnék elmondani, hogy nagy köszönet jár szurkolóinknak, akik ott voltak Szegeden, és biztattak bennünket, főleg egy olyan hazai vereség után, mint volt a Honvéd elleni. Nagyon remélem, hazai pályán is sokan lesznek, hiszen az év első hazai találkozója lesz, mi pedig mindent megteszünk a győzelemért.