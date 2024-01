Az új esztendő ismét hazai találkozót hozott a Zalakerámia ZTE KK számára, csakúgy, mint pontosan egy esztendeje. Erre majd később térünk rá... Szóval, most szombaton az Oroszlány volt az ellenfél, a ZTE KK pedig biztosan nyert 94-77-re, ami egyben a papírformát igazolta. A korábbiaktól ellentétben Lubomir Ruzicka együttese ezúttal végre határozottan kezdett egy mérkőzést, ami azért nem volt jellemző rá, de most úgy tűnt, hogy a játék védekezési részét alaposan átvették a héten. Támadásban sem volt különösebb gond, illetve azért akadt hullámvölgy is, de a harmadik negyedben kidomborodott, hogy a ZTE KK-nak volt jobb napja és ez elégnek bizonyult a sikerhez. A decemberben igazolt Jeremiah Paige ezúttal nagyon ponterősen játszott (2o pont), Tóth Ádám pontjai mellett a lepattanók (7) megszerzésében is szorgoskodott. Tony Hicks pedig a mezőny legjobbja lett. A megszerzett 17 pontja mellett 8 lepattanót szedett, volt 6 gólpassza és 5 kiharcolt faultja, szóval egész "pofás" kis statisztika jött össze számára (30 VAL).

A győzelem jól jött, hiszen a középmezőny nagyon sűrű. A listavezető Falco KC (14 győzelem) és a második Alba Fehérvár (13) nagyon ellépett a többiektől, a Zalakerámia ZTE KK 8 sikerével (7 vereség) a 15. forduló után a harmadik, mellette még három csapatnak azonos a mutatója. Itt térjünk vissza az egy évvel korábbi állapothoz. Egy éve a Körmendet győzte le a ZTE KK 2023. első hazai találkozóján a 15. forduló keretében, akkor az egerszegiek 10/5-ös győzelmi mutatóval a negyedik helyen álltak. Vagyis, két győzelemmel szereztek többet, de "csak" negyedikek voltak, ami abból fakad, hogy akkor jobban együtt volt a teljes mezőny, legalábbis az első fele. A Falco és az Alba a most zajló bajnokságban valóban ellépett, így a megszerezhető győzelmek száma a többiek között oszlik el, ezért minimális a különbség a 3-8. helyezettek között. Valószínűleg ez lesz a jellemző a folytatásban is, ezért fontos minden egyes győzelem, talán hatványozottabban, mint korábban. Túl sok hibázási lehetőség nincs, és ha a ZTE KK ott akar lenni a play off-ban (márpedig ez a cél), akkor nagyon feszesnek kellene maradnia. A tavalyi ZTE KK talán egységesebbnek tűnt, de persze akkor is voltak szerencsés győzelmei és persze balszerencsés verségei. A múltat csak amiatt hoztuk elő, hogy érzékeltessük: a mostani szereplésben is bőven benne van még a rájátszás lehetősége. Persze, két kemény idegenbeli meccs jön (előbb most pénteken Kecskeméten, majd jövő csütörtökön Szolnokon), s most erre kell figyelni. A szurkolók körében a leggyakrabban előforduló kérdés most az: mikor érkezik Lekunas helyére új légiós. Nos, ha minden igaz, akkor nem mostanában... A mostanábant mi arra értjük, hogy két héten belül, de persze ez csak a mi jóslatunk. Az, hogy később miként dönt a klubvezetés, az már más kérdés. Illetve, akár ránk is cáfolhatnak, de jelenleg az a realitás, hogy a mostani kerettel kell, hogy számoljon Lubomir Ruzicka az elkövetkező két találkozóra.

A legjobb megoldás most is az, ha a csapat és a szakvezetés csak saját magára figyel és bízik önmagában. Jobb megoldás úgysincs....