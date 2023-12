A Nemzeti Sportban futó riportsorozat, a „Hátsó füves”, az elfeledett vidéki futballpályák nyomán adta az ötletet a zalai párnak. Illetve az, hogy Enikő megvette azt a könyvet Zolinak, ami a riportsorozatból született és az volt az a pont, hogy bennük is „szikra gyúljon”... Írtak Csillag Péternek, a Hátsó füves szerzőjének, talán csak tanácsért, hogy miként fogjanak hozzá, de aztán gyorsan kiderült, hogy mindannyiuknak egyféleképp forognak az agytekervényeik.

Az „Újra a pályán” elindult Zalában , de nézzük, hogyan is?

-Tavaly is kacérkodtunk már gondolattal, hiszen olvastuk a Csillag Péter sorozatát és azt is, hogy Zemplénben is elindult egyfajta mozgalom a megszűnt csapatokról- fogott mondandójába Szabó Zoltán, amikor leültünk velük beszélgetni. - Írtunk Csillag Péternek, aki segített és ő hozott össze bennünket Bóbics László sportújságíróval, aki aztán tulajdonképpen a harmadik társunk lett ebben a történetben. Eredetileg önállóan készültünk az „Újra a pályán” sorozatunkkal, ami így indult a nyár elején.

Balról Bóbics László, aki harmadik társuk lett Enikőéknek, mellette Péter Zoltán és Kocsárdi Gergely, akik pedig jelenlétükkel segítették az ügyet (balról Horváth Ferenc).

Fotó: ZH

A megszűnt csapatok nyomán Esztergályhorvátiban kezdtek, majd Zalaszabar következett, aztán Dióskál-Egeraracsa, hogy Zalavár és Felsőpáhok következzen. Mind olyan település, ahol egykor volt futballélet, de ma már nincs. Létrehozták a Zalai Főnix csapatot, amely az egyes helyszíneken a helyi csapattal játszott újra egy meccset. A cél mindenütt az volt, hogy a volt és régi futballisták ismét álljanak össze, úgy mint régen, amikor még volt csapat.

-Nagyon nagy volt a lelkesedés, jöttek, akik már nem is ott laknak, de visszatértek, amikor hírét vették a futballmeccsnek - ezt már Hegedüs Enikő mondja nagy lelkesedéssel és gyorsan megállapíthatjuk, hogy nem áll távol tőle a kiváló szervezői képesség. - Felvettük a kapcsolatot a régiekkel, ebben segített sokat Bóbics Laci, és mindenütt volt olyan személy, aki segített. Zalaszabaron megáldotta a helyi plébános a meccset, Egeraracsán három generáció volt egyszerre a pályán, de sorolhatnánk az élményeket. Azt, hogy mindenütt nagyszerű fogadtatásban részesültünk, a helyiek érdeme, akik gondoskodtak a vendéglátásról. Szóval a futball, ha csak egy alkalomra is, megint nagy lelkesedést és életet hozott az adott településre. Legalábbis, mi így láttuk.

Enikő és Zoli maga is roppant lelkesnek bizonyult. Nem létező csapatokról lévén szó, volt, hogy az adott településen már felszerelés sem volt, így lakhelyük, Zalavár segített, ahol szintén volt egy állomás a nyáron egy torna keretében, hiszen Zalaváron ma is van megyei hármas csapat. Szabó Zoltán elmondta, a helyi, zalavári csapat és klub segítette őket abban is, hogy ahol nem volt mondjuk háló, oda elvihették az övéket és még lehetne sorolni.

Az idei utolsó, sormási állomáson készült fotó, balról a helyi csapat, jobbról a Zalai Főnix, amely bejárta a megyét idén

Fotó: ZH

Az ősszel aztán fordulat következett, hiszen kiírtak egy pályázatot a Hátsó füves-mozgalom kapcsán, így a Zalai Főnix, a Zempléni Főnix, valamint a Szatmári Főnix együttesekkel immár egy „csapatba” kerültek. Az „Újra a pályán” mérkőzéssorozat véget ért, az őszi, újabb három helyszínre, vagyis Pusztaedericsre, Sormásra és Zalaszentjakabra már a „Hátsó füvessel” érkeztek. Meg kell jegyezni, hogy Péter Zoltán, és Kocsárdi Gergely, a ZTE labdarúgó csapatának két legendája szintén velük tartott ebben a mozgalomban, amiért Hegedüs Enikő és Szabó Zoltán nem tud elég hálás lenni.

S hogy mit hozott mindez? Azt mondják, van olyan információ, hogy elgondolkodtak már pár helyen, hogy újra futballcsapatot szervezzenek.

- A legnagyobb öröm és büszkeség akkor töltene el, ha valahol tényleg a mi akciónk nyomán lenne újra egy csapat - jegyezte meg Enikő. - Nem szeretnénk, ha például télen kihűlne a dolog, már gondolkodunk rajta, hogy megszűnt csapatoknak szerveznénk kispályán teremtornát. Most is ezen dolgozunk, és szerencsére mögöttünk van továbbra is Zalavár polgármestere, Lucz József, aki eddig is sokat segített.

Szabó Zoltán a név miatt sajnálja, hogy az „Újra a pályán” sorozat az eredeti formájában már nem megy, de az újabb és újabb helyszínek szervezése már meghaladta az ő erejüket is. Mert az nem megy a végtelenségig, hogy mindenkinek majd meghálálják a segítséget...

-Gyerekkorom óta imádom a focit, azóta járok a meccsekre, magam is játszottam, de most is beszállok, ha kell. És nem csak a foci, hanem annak a háttere is érdekel. Egy csomó dokumentumot, régi fotót gyűjtöttünk, hogy visszaadjuk a korábbi idők hangulatát. Ezekből például tablót is készítettünk - említette Szabó Zoltán.

Azonban, hogy egy hölgy miként kerül bele a futball világába? Hiszen erről van szó Hegedüs Enikő esetében.

-Soha, semmilyen közöm nem volt a futballhoz - szögezte le Enikő határozottan. - Viszont Zoli szereti a focit, én meg szeretem Zolit, ilyen egyszerű ez.... Amióta elkezdtük ezt az egészet, azóta viszont iszonyatosan megszerettem a futballt. Ott volt velünk végig a korábbi válogatott Péter Zoltán, vagy a több mint ötszáz élvonalbeli meccsen játszó, a ZTE FC bajnokcsapatának kapitánya, Kocsárdi Gergely. Gondoltam volna én, hogy valaha majd válogatott és NB I-es játékosokkal fogok parolázni?

A válasz benne van a kérdésben... És, csinálják is csak tovább!