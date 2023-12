Kezdjük is ezzel. A ZTE KK pénteken egy rövid közleményben jelentette be, hogy szerződést bontanak az amerikai Quinton Green-nel. A szöveg alapján közös megegyezéssel kezdeményezte a klub a szerződés felbontását, s addig is felmentette az amerikai fiút a munkavégzés alól a ZTE KK. Magyarul, már nem készül és nem is edz együtt a többiekkel a nyáron érkezett légiós, és a vasárnapi mérkőzésen sem lesz kerettag. A távozó játékos helyére másik külföldi kosarast keresnek a kék-fehérek.

A Zalakerámia ZTE KK a harmadik helyről várja az újabb fordulót, s két olyan találkozó előtt áll, amikor a liga első és második helyezettje vár rá. Most vasárnap ugyanis az éllovas Falco KC lesz az ellenfél, amely eddig 10/1-es győzelmi mutatóval rendelkezik, mint ahogy a jövő heti ellenfél, az Arconic Alba Fehérvár is mindössze egyszer kapott ki ebben a szezonban. A ZTE KK 6/4-gyel áll, és ezzel a harmadik, de további három csapatnak van még hasonló mutatója.

Keller Iván, a zalaiak játékosa számára két olyan összecsapás jön, melyek neki különösen érdekesek lehetnek. A Falco KC-ban játszik testvére, a válogatott Keller Ákos, míg az Alba Fehérvár a nevelőklubja. Egyelőre viszont ő is még a vasárnapi meccsre készül.

- Természetesen tudjuk, hogy a szombathelyiek a mérkőzés esélyesei, de mi is nyerni akarunk - mondta Keller Iván megkeresésünkre. - Nem vagyunk mi olyan rossz csapat, a harmadik helyen állunk e két nagyon kemény mérkőzés előtt. A Falco ellen próbálunk meglepetést okozni, de nem lesz könnyű. A legutóbbi, szoros csatában kivívott DEAC elleni győzelem mindenképpen adott a csapatnak önbizalmat. A sikeren túl az eddigi mérkőzéseinken nem nagyon fordult elő, hogy vezetéssel vonuljunk a nagy szünetre, inkább az volt a jellemző, hogy hátrányban vagyunk. A DEAC ellen nem adtunk előnyt az ellenfélnek, és arra kell törekednünk Szombathelyen is, hogy szorosan alakuljon a mérkőzés.