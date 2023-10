Mezőkövesd-Zsóry FC - ZTE FC 1-2 (0-1)

Mezőkövesd, 1800 néző. Jv.: Pintér (Garai, Becséri).

Mezőkövesd: Piscitelli - Kállai K., Zahary (Molnár, 46.), Lukic, Pillár, Nahirnij (Filip, 64.) - Illés (Brtan, 26.), Cseke, Vajda (Cseri, 88.)- Babunski (Ugrai, 64.), Drazic. Vezetőedző: Kurttor Attila.

ZTE FC: Gyurján - Todoroski (Huszti, 64.), Evangelou, Csóka, Medgyes (Szalay, 77.)- Szendrei, Sankovic, Bedi - Spoljaric (Meshack, 55.), Mance, Croizet. Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerzők: Evangelou (67. - öngól), illetve Mance (34., 85.)

Sárga lap: Cseke (80.), Brtan (90.), Kállai (90+6.)

Fél perc után akár már vezethetett volna a ZTE FC, az, hogy nem így lett, csakis Piscitelli kapuson múlt, aki Mance lövését hárította bravúrral. Az egerszegiek támadóbb felállása eleve azt vetítette előre, hogy többet fog kezdeményezni a vendégcsapat, míg a Mezőkövesd behúzódott saját térfelére. A cél persze azonos volt mindkét oldalon, vagyis győzni, hiszen a megszerzett öt, illetve négy pont nem valami sok. Ugyan öt védővel állt fel a Mezőkövesd, de Kállai és Nahirnij a két szélen kellően támogatást adtak az előttük játszóknak. A 12. percben éppen Kállai lépett ki a jobb szélen, a kiinduló Gyurján mellett el is emelte a labdát, ami nem sokkal ment el a bal alsó sarok mellett. A válasz a 16. percben érkezett amikor Croizet 20 méterről tekert alig mellé. A ZTE FC fölényben játszott, a 24. percben Bedi került helyzetbe, aki az ötös sarkától lőtt, de Piscitelli lábbal hárított. A helyzetek alapján már bőven vezetnie kellett volna a ZTE-nek, nem sokkal később pedig az is meglett. A 34. percben Bedi a saját térfeléről remek ütemben ugratta ki Mancét , a ki balról támadta a kaput, végül a 16-oson belülre érve jobbal, 14 méterről védhetetlenül lőtt a kapu bal felső sarkába, 0-1. Teljesen megérdemelten vezetett a ZTE FC, hiszen több lövése volt az első félidőben, jobban és veszélyesebben is futballozott.

Kuttor Attila védőt cserélt le egy támadóért a szünetben, így Molnár Gábor beálltával agresszívebb, kezdeményezőbb lett a Mezőkövesd futballja. Ez gyorsan kiderült a folytatásban és ebből a szempontból a zalaiak is új helyzet előtt álltak, hiszen valljuk meg, az első félidőben nem sokat tettek a gólszerzésért. A ZTE FC viszont továbbra is ment előre, és az 52. percben Croizet passza után Mance lövésébe Piscitelli csak beleérni tudott, de a labda nem a kapuba vánszorolt, hanem az alapvonalon túlra... A 60. percben aztán egy teljesen kijátszott akció végén - Bedi, majd Croizet volt a labda útja - Meshack került helyzetbe, egy ütemet kivárt, végül 8 méterről lőtt, de a labda a felső lécről pattant vissza. Egerszegi szempontból mindenképpen megnyugtató lett volna még egy gól, hiszen a Mezőkövesdnek is volt lehetősége, mint például a 65. percben Lukic próbálkozásánál.

A 67. percben aztán Molnár beadásába Evangelou úgy fejelt volna bele az ötösről, mintha az ellenfél kapuját támadná, hatalmas öngólt fejelt, 1-1. Érthetetlen volt az egész szituáció, s persze értjük azt is, hogy menteni akart a görög védő, Gyurján pedig tehetetlen volt. Szegény Boér Gábor, ilyenkor vajon mire gondolhat, hogy csapata jól játszik és jön egy ilyen rövidzárlat... Az is igaz, hogy már több góllal vezethetett volna a ZTE, ha pontosabb a befejezéseknél, de a meccs még nyerhető volt ekkor is, hiszen volt még idő. Ami igaz volt a Mezőkövesdre is, és a 82. percben majdnem sikerült is neki, de Drazic addig-addig várt ki a lövéssel, amíg valahogy tisztázott a zalai védelem. Aztán a 85. percben Croizet lépett ki, okosan kivárt, Meshack még tolt egyet a labdán, végül Mance 7 méterről közéről lőtt a kapuba, 2-1. Nagyon kellett ez a gól a zalaiaknak, hiszen a játék képe alapján mindenképpen győzelmet kellett érdemelnie, de erre még várni kellett.

Az eredmény ugyanis nem változott, a ZTE FC győzött és ez a három pont nagyon kellett neki ahhoz, hogy nagyobb önbizalommal várja a folytatást. A duplázó Antonio Mance mellett Yohan Croizet és Bedi Bence is nagyon sokat tett a játékhoz.