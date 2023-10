– Tavasszal a tizenötödik bajnoki címet ünnepelték, a most rajtoló szezon előtt milyen változások történtek a klub életében?

– Először is egy komoly változás történt a Szuperliga versenykiírásában, hiszen a csapatokban az eddigi 12 táblát a szövetség elnöksége tízre csökkentette, ebben az idényben tehát 10 versenyző játszhat a fordulók mérkőzései során a csapatokban – mondta el Nádasi Tamás. – Marad a kötelező női és ifjúsági tábla, ugyanakkor csupán két külföldi ülhet asztalhoz a korábbi három helyett. Mindez hátrányosan érintett minket, lévén a legerősebb hazai és külföldi játékosokból álló kerettel rendelkezünk. Emellett az egyik fő riválisunk, az Ajka számos sztárigazolással erősített, külföldi játékosokat honosított. Természetesen mi sem voltunk tétlenek, leigazoltuk az egyik legerősebb ukrán sakkozót, Pavel Eljanovot, aki a világ sakkozásának az élmezőnyébe tartozik. Egyik nagy hazai reménységünkkel, a magyar válogatott éltáblásával, Gledura Benjáminnal is sikerült megállapodnunk. A női táblán sok-sok éve rendkívül eredményes játékosunk, Gara Tícia Amerikába költözik hosszabb időre, ezért hasonló játékerőt képviselő nővérével, a sokszoros válogatott Gara Anitával erősítettünk. Érkezett még Yuffa Daniil spanyol nagymester, Hardicsay Péter, Babits András és a Beznicza testvérek, Míra, valamint László. A távozók között még Csonka Balázzsal, Gombócz Ferenccel és Balsai Nikolettel számoltunk.

– Miként érzi, sikerülhet megszerezni a tizenhatodik bajnoki címet?

– Nagy versenyfutás várható az aranyért. Egyértelmű, hogy klubvezetésünk célja az újabb elsőség megszerzése. A rajt előtt az Ajka tűnik a legnagyobb ellenfélnek, de biztosan szorosabb lesz az utóbbi évekhez képest, amikor tíz pont feletti előnyökkel lettünk bajnokok. Az új szezonban kevesebb pontot lehet szerezni, tíz erős játékost az együttesek könnyebben tudnak bevetni. Mi a hátsó táblákon rendkívül erősek voltunk, onnan is sok pontot szereztünk. Most módosítunk a stratégiánkon, alkalmazkodva a változáshoz, és reméljük, hogy ismét büszkék lehetnek ránk Kanizsán, illetve a már több mint húsz éve Zalában lévő bajnoki serleg továbbra is itt marad. Sajnos, a változtatásokkal kevesebb hazai élsakkozó tud asztalokhoz ülni, a szövetség célja a költségek csökkentése volt.

– Mi újság az NB-I.-ben egyesületük háza táján?

– A második számú csapatunknál az NB-I.-ben a biztos bennmaradás a cél, itt már kevés, úgymond nem kanizsai játékossal számolunk a mérkőzéseken. Szeretnénk minél több fiatalnak játéklehetőséget biztosítani. Itt maradt a tizenkét tábla, és már két fordulón túl is vagyunk.

– Szombattól tehát itt a rajt a Szuperligában.

– Makón lesz a dupla forduló, szombaton rögtön szuperrangadóval, az örök rivális Atomerőmű Pakssal kezdünk, majd vasárnap a Dunaharaszti MTK lesz az ellenfél. Sok múlik a jó kezdésen, bízunk benne, hogy kettős győzelemmel vágunk neki a bajnokságnak.