- Miként teltek a korcsoportos rapid sakk Európa-bajnokság versenynapjai Catezben? - kérdeztük Palczert Mátyást.

- Szlovéniában rendezték a versenyt, jó körülmények közt és a partik közvetítve voltak. Az ötödik fordulót követően már csak ketten voltunk botlás nélkül, amikor az első táblán egységes partiban, jó játékvezetéssel sikerült nyernem. A nyolcadik fordulóban egy nagyon veszélyes spanyol riválissal szemben a kiharcolt gyalogelőnyt izgalmas végjátékban sikerült érvényesíteni.

- Mi volt a siker kulcsa?

- Talán az, hogy végig jó időbeosztással játszottam ebben a gyorsított tempójú versenyszámban. Egy-két szorongatott helyzetben sikerült szívósan védekeznem és megőrizni a veretlenséget. Az edzőim szerint alapos felkészültségem már a nyári egyéni országos bajnoki címnél és az U16-os olimpián elnyert tábladíjnál is megmutatkozott. Szüleim azt emelték ki, hogy a rangadók sorozata közben stabil és magabiztos tudtam maradni.

- A szakvezetés sem fukarkodott a jelzőkkel a személyedet illetően, hiszen csak éremhalmozónak tituláltak...

- Nos, talán azért, mivel további két versenyszámban Európa-bajnoki ezüstérmet szereztem. Közülük az egyik, egy szintén egyéni verseny volt a villámsakk-tornán 18 mérkőzéssel, valamint csapatban az U18-as magyar válogatottban éltáblás lehettem.

- Milyen háttér szükségeltetett egy ilyen teljesítménysorhoz?

- Egy évvel ezelőtt nevelőegyesületem, a Barcza GSC tíz eredményes esztendő után is sok sikert kívánva búcsúztatott, ők is tudták, hogy az ország legerősebb sakkcsapatához, a Tuxera Aquaprofit Nagykanizsához kerülök. Hálával és köszönettel tartozom jelenlegi klubomnak is, ahol kellő szakmai, erkölcsi és anyagi támogatásban részesülök. Nagyon inspiráló volt a felnőtt világklasszisokkal és nagymesterekkel teletűzdelt csapatban játszva megnyerni a Szuperligát.

- További tervek, célok?

- A napi edzésekkel hatékony felkészülést folytatok nagymester edzőimmel, Medvegy Zoltánnal, valamint Galyas Miklóssal, akik a nagykanizsai egyesület nagymesterei. Velük egyetértésben minél több erős tornán szeretnék részt venni és felnőtt nagymesterekkel összemérni az erőmet. Bizakodok, hogy a Nagykanizsa együttesével a most induló Szuperliga bajnokságban sem szakad meg a sikerszéria és sikerül elhódítani sorozatban tizenötödik alkalommal is a bajnoki címet.