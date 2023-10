Persze nem az lesz, hiszen nem írtak ki ilyen meccet... Mindenesetre a két csapat legutóbb éppen a bajnokság bronzcsatájának ötödik találkozóján csapott össze és akkor a vasiak örülhettek, amivel a bronzérmet is megszerezték. Azóta persze mindkét oldalon több változás történt. A pénteki házigazdánál kicserélődött a külföldi kontingens, a magyar mag viszont szinte teljesen együtt maradt. Kivéve Omenakát, aki Franciaországba szerződött, érkezett hozzájuk Schmera Gergely. Maradt a szakmai stáb Kocsis Tamás vezetésével, a Körmend pedig három győzelemmel kezdett, de a legutóbbi fordulóban kikapott a DEAC vendégeként.

Ami a Zalakerámia ZTE KK-t illeti, a légiósok közül egyedül Danilo Ostojic maradt az együttes kötelékében, a magyarok közül Zsíros Péter és Polster Attila eligazolt, érkezett a fiatal Csátaljay Péter. Az egerszegieknél a szakvezetésben is váltás történt, hiszen ma már Lubomir Ruzicka irányítja az együttest. A már említett Danilo Ostojic éppenséggel részese volt a májusi bronzcsatának, sérülése után felépült és ismét nagyon kemény meccsre számít pénteken.

– Szerencsére felépültem sérülésemből és amiatt is reménykedem, hiszen a két legutóbbi meccsünket megnyertük - nyilatkozta a szerb center a csapat honlapjának. – Ez a két találkozó nagyon fontos volt számunkra és boldog vagyok, hogy már segíthettem csapatomat. Mindannyian tudjuk, milyen hangulat vár ránk pénteken, ezt jómagam is megtapasztaltam az elmúlt szezon során. Egyik legnagyobb riválisunk ellen lépünk pályára, remélem, hogy szurkolóink, akik nagy számban lesznek ott a meccsen, most is mellettünk állnak. Mi pedig a csapattal negyven percen át harcolni fogunk ezúttal is.

A ZTE KK szakvezetője, Lubomir Ruzicka is tisztában van vele, milyen hangulatú meccsre készülhetnek. Erről már a legutóbbi, Szolnok elleni győztes találkozójuk után tett említést. A cseh szakember annak örül, hogy végre mindenki egészséges a kulcsemberek közül és nagy iramú meccsre számít.

A másik oldalon is akadtak sérültek, a veterán Ferencz Csaba például bajnoki mérkőzésen csak az első fordulóban játszott, utána megsérült, Malik Morgan pedig a legutóbbi két találkozót hagyta ki ugyancsak sérülés miatt. Információink szerint viszont pénteken akár már mindketten csatlakozhatnak csapatukhoz, mert ki ne akarna egy ilyen derbin szerepelni... Nyilván nem ez, hanem az egészségi állapotuk dönt majd erről.

Mindenesetre, ahogy Zalában, úgy Vasban is, vélhetően alig várják már a péntek estét.