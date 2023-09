A nemrég átadott létesítményben már állnak a mobil lelátók, melyek kétezer néző befogadására alkalmasak és a rendezők nagyon bíznak benne, hogy pénteken és szombaton is megtelnek a lelátók. A találkozó rendezője a Magyar Tenisz Szövetség, amely kedden mindkét csapat kapitánya részvételével sajtótájékoztatót hirdetett meg.

Elsőként a török válogatott kapitánya, Alaatin-Bora Gerceker és a csapat egyik játékosa, Ergi Kirkin kapott szót.

- Harmadik napja vagyunk itt, a pályák és a körülmények is kiválóak - kezdte evvel a törökök szövetségi kapitánya. - A második alkalommal szerepelhetünk az első csoportban és szeretnénk most tovább lépni egyet. Bizakodva várjuk a mérkőzést, bár nehézséget okoz, hogy salakon játszunk, hiszen játékosaink odahaza főleg keménypályás borításon készülnek. Azért is vagyunk már itt, hogy minél sikeresebben álljunk át. A pálya borítását mindig a rendező ország válogatottja választja meg, ehhez alkalmazkodnunk kell. Tisztában vagyunk vele, hogy a magyar csapat erős, hiszen Marozsán Fábián nagyon szép eredményeket ért el az idén, de Piros Zsombor is a top száz környékén van a világranglistán.

Marozsán Fábián, a magyar válogatott játékosa szusszan egyet a keddi edzésen és kap instrukciókat

Fotó: Kerkai Attila

A sajtótájékoztatón Ergi Kirkin elárulta: éppenséggel nem voltak szomorúak, amikor kiderült, hogy a magyar topjátékos Fucsovics Márton Keszthelyen nem lesz a mieink együttesében.

- Nélküle is van egy Marozsán-Valkusz-Piros hármasa a magyaroknak, akik erős csapatot alkotnak - mondta a törökök játékosa. - Az szerencsés, hogy a pálya és a szálloda is egy helyen van, hiszen így napi három-négy órát is el tudunk tölteni a salakon, hogy minél jobban átálljunk erre a borításra.

A magyar csapatot Nagy Zoltán szövetségi kapitány már kijelölte, Marozsán Fábián, Piros Zsombor, Valkusz Máté, Fajta Péter vagy Füle Mátyás is pályára léphet, de ez majd a csütörtöki sorsoláson dőlt el, hogy ki, milyen szerepet kap a törökök ellen. Pénteken és szombaton a tét az lesz, hogy a továbbjutó válogatott majd jövő februárban egy későbbi ellenféllel szemben megkísérelje a világdöntőbe jutást.

A magyar válogatott sajtótájékoztatóján Nagy Zoltán szövetségi kapitány mellett Piros Zsombor és Füle Mátyás vett részt, akinek személye Zalában plusz érdekességet ad.

- Vasárnap érkeztünk, az a nap a környezettel való ismerkedésé volt, az érdemi munka hétfőtől zajlik - kezdte ezzel Nagy Zoltán. - Optimálisak a feltételek, a pálya és minden beletartozik ebbe. Minden a tervek szerint zajlik és az a célunk, hogy ez a nyitányig így maradjon. Szokjuk a pályát is, ami már olyan minőségű, amin ilyen szintű viadalokat is lehet rendezni. Nekünk azért is volt fontos, hogy salakon fogadjuk a törököket, hiszen játékosaink főleg ezen a felületen játszanak ebben az időszakban Abban bízunk, hogy igazi, hazai hangulat lesz és a nézőtérről a korábban megtapasztalt támogatást kapjuk. Ez a játékosoknak is fontos és plusz energiát az.

A kapitány kitért Fucsovics Mártonra is. A magyar éljátékos sérüléssel bajlódott Wimbledon után, és akkor jelezte, hogy a salakot szeretné kihagyni és csak az US Openen tért vissza.

A törökök csapat részéről Ergi Kirkin és a kapitány, Alaatin-Bora Gerceker (jobbról) vett részt a keddi sajtótájékoztatón

Fotó: Kerkai Attila

Piros Zsombor szeret a Davis Kupában játszani, ez gyorsan kiderült.

- Nagyon jó heteken jutottam túl, neves játékosokkal játszhattam, és minden adott, hogy itt is folytassam - említette Piros Zsombor. - A csapat tagjai nagyjából egy korosztályt alkotnak, nagyon jó a csapatszellem. A Davis Kupában mindig jó meccseket játszottam, élvezek ebben a sorozatban játszani. Sőt, azt lenne a jó, ha más versenyeken be tudnám csapni magam, és úgy gondoljam, hogy DK-meccsen vagyok. Lehet, hogy még jobban menne...

Füle Mátyás először kapott meghívást a Davis Kupa-csapatba és a Nagykanizsáról indult teniszező természetesen nagyon örült a beválogatásnak.

-Megtiszteltetésnek érzem a meghívást, de azt gondolom, hogy megdolgoztam érte - mondta FüleMátyás. - Komoly súlya van annak, ha valaki bekerül ebbe a csapatba, hiszen olyan teniszezőkkel lehetek itt együtt, akik már bizonyítottak és szeretnék méltó társuk lenni. Zala számomra kedves helyszín, amikor csak lehet hazautazok Nagykanizsára, ahol a család fele él.

A keszthelyi DK-találkozó menetrendje

Hétfő óta készül Keszthelyen a magyar férfi Davis-kupa teniszválogatott, kedden, a sajtótájékoztató mellett újabb edzés zajlott és szerdán is folytatódik a munka. Csütörtökön következik a magyar–török összecsapás sorsolása, amit 13 órakor készítenek el és a kapitányok kijelölik az egyes és a páros meccseken pályára lépőket. Pénteken 13 órakor rendezik az első egyes összecsapást, ezt követően következik a másik egyes mérkőzés.

Szombaton 11 órakor a páros mérkőzés következik, amennyiben nem dől el a párharc a párosok után sem, akkor újabb két egyes következik.

Belépőjegyek továbbra is elérhetők a www.jegymester.hu oldalon.