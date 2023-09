Sopron KC - Zalakerámia ZTE KK 94-96 (30-17, 17-25, 16-20, 18-22, 29-32)

Sopron, Novomatic Aréna, néző. Jv.: Földesi M., Boros, Kulcsár).

Sopron: Meszlényi 3/3, Nichols 30/18, Da Silva 11/3, Archibald 20/12, Molnár M. 4. Csere: Csendes 3/3, Schöll 6, Sitku 5/3, Griffin 12/6. Vezetőedző: Bors Miklós.

Zalakerámia ZTE KK: Csátaljay , Hicks 29/6, Green 9/3, Lekunas 14/6, Tóth Á. 13. Csere: Keller I. 14/12, Mishula 12/6, Csuti 5, Németh Á. Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

A két csapat egy nap híján egy hete találkozott utoljára, amikor az 54. Göcsej-kupa döntőjében csaptak össze. Akkor a soproniak hosszabbítás után 103-102-re nyertek. Azóta az SKC kerete kibővült, hiszen a korábban Kaposváron, majd Szolnokon is megfordult amerikai Dayon Griffin is csatlakozott a soproniakhoz és a ZTE elleni mérkőzésen pályára lépett. A hazaiak kezdtek jobban, elléptek 15-7-re is, majd megkezdte a zárkózást az egerszegi együttes. A második negyedet már nyerte a zalai csapat, amely öt pontra zárkózott vissza (47-42).

A második félidő innen indult , a ZTE KK pedig tapad ellenfelére (55-52), hazai oldalon Nichols, míg a zalaiaknál Hicks járt elöl a pontgyártásban. A harmadik negyed utolsó percében egyenlített a zalai együttes (62-62), de minimális hátránnyal zárta ezt a negyedet (65-64), amelyet egyébként szintén megnyert. Ahogy várni lehetett, szorosan alakult a folytatás (70-69), de egy jó szériával meglódult a Sopron (80-72). Aztán Lekunas és Keller Iván hármasával újra visszajött a ZTE KK (84-82) és a találkozó kezdett emlékeztetni a két csapat múlt szombati összecsapásának végjátékára. Ekkor jött öt hazai pont, ami közelebb hozta a Sopront a végső sikerhez, de még nem dőlt el a mérkőzés. Keller Iván újabb hármasa, majd Mishula triplája után újra egyenlő volt az állás (94-94). Az utolsó perc teljesen kiélezett csatát hozott, Tóth Ádám két büntetőjével a ZTE vezetett (94-96), de hiába jött a soproniak időkérése, Nichols kihagyta a hárompontost, így nyert a ZTE KK.

A Sopron jól dobott végig a találkozón, de az egerszegiek mindig visszajöttek és csapatként most jóval egységesebben játszottak, mint egy hete, amikor egy ponttal a Sopron nyert.