Bartosz Grzelak (Fehérvár FC): “Az első félidőben jól játszottunk, domináltuk a meccset. Persze volt helyzetük nekik is, főleg a bal oldalukon voltak veszélyesek. Utána kicsit belekényelmesedtünk a meccsbe, a szünet után pedig rögtön gólt kaptunk, ezzel nyilván nem lehetek elégedett. A második félidő a legkaotikusabb játékrész volt edzői pályafutásom során. Nagyon büszke vagyok a csapatra, ahogy emberhátrányban küzdöttek, harcoltak, mintha az egész világ ellen játszottunk volna. Ez a helyzet most. Próbáljuk azt a mentalitást meghonosítani, hogy minden labda számít. Hogy mindig nyerni kell. A játékosok 3-3 után megkérdezték, hogy menjünk-e előre a negyedik gólért. Mondtam, hogy természetesen igen, hiszen a fehérvári szurkolók megérdemlik, hogy egy győztes csapatot lássanak. Ilyen elvek mentén igyekszünk dolgozni a mindennapokban.”

Boér Gábor (ZTE FC): “Nehéz higgadtan értékelni így hirtelen a lefújás után, mert egy nagyon fordulatos mérkőzés volt. Kétszer is felálltunk vesztett állásból, megszereztük a vezetést, de meg kell tanulnunk lezárni az ilyen mérkőzéseket. Az egyéni hiba része a futballnak, de a mi csapatunk most ezeket nem bírta el. A csapat jórésze megmutatta a karakterét, ilyekor nem lehet ilyen dolgokat csinálni. Nem szeretnék most ennél mélyebb elemzésbe belemenni, nem is látunk mindent rendesen a padról, az elemzés után majd az öltözőben megbeszéljük, de történtek ma furcsa dolgok. A Vidi játékrendszert, felállási formát váltott és három védővel kezdtek, ezt szerintem jól lereagáltuk. Komoly minőségi játékosok alkotják a keretüket, a védelemből mindenki volt már válogatott, vagy legalább kerettag. Az elején még támadásban nem voltunk elég bátrak, nem tudtunk nagy veszélyt jelenteni, de a szünet után Yohan Croizet behúzódott 10-es posztra, ez pozitív változást hozott. Szeretném a mai meccsből a jó dolgokat bevinni az öltözőbe, nem szabad, hogy lógjanak a fejek, meg kell becsülnünk ezt az egy pontot is.”

