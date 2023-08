Újpest FC - ZTE FC 2-1 (1-0)

Szusza Ferenc Stadion, 4003 néző. Jv.: Farkas Á. (Kóbor, Huszár).

Újpest: Banai - Kastrati (Ambrose, 46.), Antsoulas, Fehér, Tamás K. (Kuusk, 50.) - Mörschel, Onovo (Mack, 41.), Csoboth (Simon K., 70.) - Kiss T., Tóth Á. (Pauljevic, 46.), Ljujic . Vezetőedző: Nebojsa Vignjevic.

ZTE FC: Senkó - Huszti, Safronov, Kovács B., Csóka D. - Szendrei (Soltész, 70.), Sankovic (Klausz, 77.), Bedi - Szalay (Németh D., 70.), Sajbán, Mim (Milovanovikj, 79.). Vezetőedző: Boér Gábor

Gólszerző: Csoboth (1.), Ambrose (61.), illetve Mim (59.).

Sárga lap: Tóth Á. (33.), Kastrati (30.), Kuusk (84.) illetve Kovács B. (15.), Szendrei (35.), Bedi (81.)

Kezdjük azzal, ami már ismert volt pénteken: Mocsi Attila a török élvonalba, a Rizesport csapatához szerződött, így vele eleve nem számolhatott Boér Gábor vezetőedző. Mocsi amúgy bemutatkozott új csapatában szombaton és góllal debütált a Trabzonspor elleni idegenbeli találkozón, amit a Rizespor nyert meg 3-2-re. A szombati meccskeretben nem volt ott a neve Tajti Mátyásnak sem, aki információink szerint a két klub megállapodása szerint nagy valószínűséggel éppen a szombati ellenfél, az Újpest labdarúgója lesz. És nem volt ott a nevezettek között Eduvie Ikoba sem. A múlt heti, DVTK elleni hazai találkozón a a szünetben cserélték le az amerikai támadót és információink szerint szóváltás alakult ki emiatt a vezetőedző és a játékos között. Egy szurkolói blog arról is írt, hogy az NB III-as csapathoz irányították Ikobát, ugyanakkor mi úgy tudjuk, hogy a héten az első csapattal készült, de tény: hiányzott a szombati keretből.

Így készülődött az Újpest elleni találkozóra a ZTE FC, s nem mondhatni, hogy éppen ideális lett volna ez a helyzet. Voltak tehát megválaszolásra kerülő kérdések, és a ZTE FC holnapján megjelent: a klub szurkolói ankétot hirdet augusztus 29-én kedden, 18 órai kezdéssel. Végh Gábor tulajdonos és Sallói István sportigazgató válaszol a feltett kérdésekre a ZTE Arénában. Előbb viszont ott volt a szombati találkozó és már az első percben hátrányba került a ZTE FC, hiszen Csoboth érkezett egy jobbról érkező labdára és 4 méterről fejelt a kapuba, 1-0. A megtizedelt egerszegi csapat ezek alapján nem sok jóra számíthatott, ráadásul a hazai tábor által támogatott Újpest még nagyobb önbizalommal játszhatott. Persze, a ZTE FC megpróbált letámadni és zavart kelteni az újpesti sorokban, de kevés sikerrel tette ezt. A 26. percben egy Szalay-lövés, ami alig ment fölé adott némi reményt az egerszegieknek. Négy forduló után nagy különbség nem volt a csapatok között, az Újpest 5, a ZTE FC 3 ponttal állt, de nem volt kérdéses, hogy a három pont megszerzése mennyire fontosnak tűnt mindkét csapat számára. A ZTE csapatában Szalay Szabolcs tűnt a legveszélyesebb játékosnak, de nem talált ő sem kaput lövéseivel. A 43. percbe Sajbán lövésénél már bravúrra volt szüksége az újpesti kapusnak, és a ZTE FC fölénybe került. A 49. percben Csóka távoli lövése a felső lécről a gólvonal elé vágódott le, de nem volt bent...

A szünetben az Újpest kettőt cserélt, míg a ZTE FC kivárni kényszerült, hiszen mindössze öt mezőnyjátékos állt Boér Gábor rendelkezésére a kispadon. Ráadásul nem is rutinos labdarúgók (Soltész, Milovanovikj, Baloteli, Klausz, Németh D.), ami mutatta a ZTE FC pillanatnyi helyzetét. Tényleg érdekes lesz az elkövetkező egy hét, hogy kit igazol majd a ZTE FC, merthogy kell erősíteni, ezt az Újpest elleni találkozó is mutatta. Amennyiben Tajti tényleg távozik, Ikoba pedig valóban kegyvesztett lett, akkor minőségi labdarúgók, akár külföldiek érkezése várható. Vagy hazai játékosok, így a DVTK-tól a hírek szerint Medgyes Sinan is az egyik érkező lehet, de... Visszatérve a szombat esti találkozóra, egyelőre a ZTE FC legnagyobb gondját az jelentette, hogy továbbra sem szerzett gólt. De az 59. percben jött az egyenlítés, amikor Mim játszotta ki a labdát jobbra, a visszakapott lehetőséget pedig biztosan belőtte, 1-1. Körülbelül két percig tartott a zalai öröm, mert a 61. percben a csereként beállt Ambrose fordult le Safronov mellől és 10 méterről a kapuba lőtt, 2-1. A gyors gólváltás ellenére a ZTE játékéban továbbra is benne volt a pontszerzés lehetősége , friss emberek érkeztek a pályára, a ZTE FC a pontszerzésért hajtott, ami még benne volt a játékában, de nem jött az újabb találat. Ennek hiányában pedig nem lehetett pontot rabolni Újpesten.

A ZTE FC nincs könnyű helyzetben, valami hiányzik a játékából, hogy eredményesebb legyen. Az elkövetkező héten kiderül, hogy képesek lesznek-e érdemben erősíteni az egerszegiek, mert a pillanatnyi állapot szerint erre igencsak nagy szükség lenne.