A megyeszékhelyi kék-fehérek a bajnokság előtt a Simple Magyar Kupában szerepeltek és a második körben búcsúztak. Az első fordulóban éppen a megyei riválist, az FC Nagykanizsát győzték le. Az NB II.-es női bajnokság sajátossága, hogy nincs kieső, a sorozatba nevezés alapján lehet bekerülni. A változás most sem maradt el, hiszen voltak együttesek, melyek megszűntek, illetve nem neveztek, így új csapatok is lesznek a mezőnyben, a Nyugati-csoportban is.

– Július közepétől készülünk az új bajnoki szezonra – említette Pergerné Kalamár Andrea edző. – Heti három edzést tartottam a lányoknak, a csapadékos nyár viszont többször közbe szólt, maradtak el foglalkozások.

Mint minden idény előtt, a nyári szünetben történtek változások a ZTE FC játékoskeretében. Távozott Császár Hanna kapus és Császár Flóra, Grubits Daniella, Török Patrícia, Bánfi Evelin mezőnyjátékos. A ZTE-nél leginkább Grubits távozását sajnálják, személyében egy jó képességű labdarúgó hagyta el a zalaiakat. A távozók helyére érkezett Kiss Emília kapus, Hannig Viktória, visszatért Tóth Krisztina, Sopronyi Kira, felkerült az U-19-es csapatból Simon Villő mezőnyjátékosok.

Az NB II. Nyugati-csoportjában 13 csapat szerepel, az élvonalból kiesett Kelen SC is ide került, s éppen ellenük kezd szombaton idegenben a ZTE. A ZTE FC is bajnokság közben ismerkedik majd meg a mezőnnyel, Pergelné Kalamár Andrea szerint a mezőny fele képvisel hasonló játékerőt, a többiek valamivel gyengébbek.

- Játékunkban előrelépést várok - szögezte le az edzőnő. - A védekezést, a támadásokat egyaránt sokat gyakoroljuk az edzéseken. A rövid passzos játék a tavalyi idényben gyengén ment, sok volt a pontatlan átadás, ezen a téren kívánunk előre lépni. A kapura lövések pontosságában is igyekszünk fejlődni. A változások miatt - nem ismerjük a teljes mezőnyt - célkiűzésünket tágabb tartományban fogalmaztuk meg, az első hatban szeretnénk zárni a bajnokság végén.

Szombaton az FC Nagykanizsa női labdarúgó-együttese is megkezdi szereplését az NB II. Nyugati csoportjában, a kanizsaiak a Pécsi VSK vendégei lesznek 17 órától.

Az elmúlt szezonban a kanizsaiak az ötödik helyen végeztek, míg a jelenlegi vendéglátójuk a hatodik helyezést könyvelhette el. A találkozó napján, pontosan egy esztendeje a nagykanizsaiak 3-0-ra nyertek Baranyában, alighanem ezzel az eredménnyel most is kiegyeznének Benedek József tanítványai.

- Ismerjük természetesen ellenfelünket, valamint az idei MK-ban már vannak róluk információink, a másik pécsi együttes biztosan győzte le őket – fogalmazott a kanizsai hölgyek trénere, Benedek József. - Pozitív hozzáállással utazunk Pécsre, pontot, vagy pontokat szeretnénk szerezni. Bízunk egy jó rajtban. Az meg már egy másik kérdés, hogy aztán az egyik bajnokesélyes Csepel TC-t fogadjuk, majd utazunk a Paksi SE-hez. Összességében akkor lehetnénk elégedettek, ha e három találkozón hét pontot szereznénk, az megalapozhatna egy további jó őszi szereplésnek.

Mint azt még megtudtuk, az FCN-től Báder Márta távozott a nyáron a PMFC-hez, az érkezők között azonban köszönthettek olyan fiatalokat, akik az U16-os csapatukból kerültek fel az első csapathoz: Kápics Katalin, Miklós Martina Lilla és Vékási Fanni érkezett az NB II.-es keretbe, rajtuk kívül pedig Kaszás Natália jött a Kinizsi SK Gyenesdiástól. A dél-zalaiak a felkészülésük alatt egy-egy utánpótláskorú csapat ellen vívhattak felkészülési találkozót az elmúlt hetekben, a Magyar Kupában éppen a ZTE FC állta további útjukat, így az igazi felmérők lényegében a most rajtoló bajnokság találkozóival következhetnek a nagykanizsai együttes számára.