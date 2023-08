Délnyugati csoport:

Kaposvári Rákóczi–FC Nagykanizsa

Kaposvár, 200 néző. Jv.: Kovács G.

FC Nagykanizsa: Kálovits – Kovalovszki, Bence Sz., Szanyi (Kondor, 46.), Szabó P. – János N. (Szinay, 66.), Kálmán Sz. (Szinay, 66.), Godzsajev (Pintér, 76.) – Szökrönyös D., Sági (Varga D., 46.), Lőrincz B. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők:

Kiállítva: Pintér (5.)

Remek pálya fogadta a két csapatot a Rákóczi FC stadionjában és a kanizsaiak pontosabban, összeszedettebben kezdték a mérkőzést. Gördülékeny támadásokat vezettek, ezekben volt veszély és az összkép alapján megállapítható volt az első húsz perc után is, hogy az FC Nagykanizsa a jobb csapat. Azonban a Kaposvár türelmesen játszott, így állta a kanizsai rohamokat, majd később már jóval többet is támadott, mint előtte. Tette ezt nem is veszélytelenül, így a dél-zalaiaknak nem volt szabad túlzottan kinyílniuk sem. A kanizsaiaknak nem sikerült feltörni a hazai védelmet, pedig tettek érte, de a befejezéseknél hiányzott a pontosság. A második félidő egy nagy kanizsai helyzettel indult, de ez is kimaradt. és a többi helyzet is, jöttek a cserék, hogy frissüljön a csapat. Ám, nem jött a gól, egyik oldalon sem, de főleg ezt a zalaiak bánhatták, hiszen többet kezdeményeztek. A hajrá elején Lőrincz B. centikkel lőtt csak a kapufa mellé. Jött egy kiállítás a kanizsaiaknál, a csereként beállt Pintér szállt ki a játékból. Nem sokkal később Kálovits nagy védése kellett, hogy megőrizze kapuját a góltól, hogy az utolsó pillanatban a kanizsai kapus hatalmas mentéssel pontot mentsen az FC Nagykanizsa együttesének.

Gombos Zsolt: - Csalódott vagyok, mert győzni jöttünk Kaposvárra. Tompák voltunk, bátortalanok, főleg az első félidőben, a másodikban már jobban működött a játékunk, de nem találtuk el a kaput. Sajnos nem vagyunk annyira agilisak, mint voltunk az előző szezonban, a végén pedig Kálovits Henrik mentése kellett, hogy egy pontot szerezzünk.

Északnyugati csoport:

ZTE FC II.–Kelen SC 0-0

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Maml.

ZTE FC II.: Köcse – Deme, Dóczi, Király M., Kozári – Milovanovikj (Mulasics, 64.), Soltész, Csóka Do. – Baloteli (Györe, 64.), Klausz , Németh D. (Balabás, 87.). Vezetőedző: Koller Zoltán.

Hétközi forduló lévén Koller Zoltán vezetőedző számíthatott néhány, az első kerethez tartozó játékosra, így pedig nőttek csapata esélyei, hogy itthon tartsák a három pontot. A mérkőzésen nem született találat, így a ZTE FC II. csapatának továbbra is várnia kell a második győzelmére, de egy pontot azért szerzett, a semminél több ez is.

Koller Zoltán: - Küzdelmes találkozó volt, nekik is voltak helyzeteik, de nekünk voltak nagyobb lehetőségeink. Szervezett futballt játszott az ellenfél, ha minőségibb megoldásokat választunk, nyerhettünk volna, de jobb a pont, mintha egyet sem szeretünk volna.