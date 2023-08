Csesztreg KSE

Tamás Tamás: „A most következő bajnokság szerintem nehezebb lesz, mint volt az előző, élesebb harc alakul majd ki és emelkedik a színvonal. A vezetőség az első öt hely valamelyikére várja az együttest, s a legnagyobb előnyünk a többiekkel szemben az, hogy a keret összetétele nagyon nem változott. Várhatóan abból a szempontból is más lesz a most kezdődő sorozat, hogy nem két csapat fut majd versenyt az elsőségért. Jobban beleférhet egy-egy kisiklás, hiszen a kiélezett harc közben a riválisokkal is könnyebben megeshet hasonló.”

Deák-Gizmó Murakeresztúr SE

Visnovics László: „Mint az újonc csapatoknak a legtöbb esetben, a feladatunk elsősorban az lesz, hogy felvegyük az osztály ritmusát. Maximális lelkesedéssel akarunk játszani, alapvető célkitűzésünk pedig a bentmaradás kivívása.”

Flexibil-Top Zalakomár ESE

Tóth-Pajor Szabolcs szakosztályvezető: „Kedd estére dőlt el, hogy gyors edzőkeresés végén Horváth Zsolt ülhet le az elkövetkezendő időszakban a kispadunkra. Együttesünknél a célok az 1-7. hely megszerzéséről szólnak.”

Hévíz SK

Damina László: „Hároméves tervünket elvégeztük, amit el akartunk érni, azt megvalósítottuk. Ebben a legfontosabb az volt, hogy fiataljainkat ebben a ciklusban integráljuk a felnőtt futballba, illetve a harmadik évben azt is láthattuk, hogy milyen eredményességgel párosul ez. Tavaly a középmezőny alján végeztünk, most a cél az, hogy a középmezőny elejére kapaszkodjunk és ezzel egyet megint lépjünk előrébb. Szerintem kiegyensúlyozottabb bajnokság következik a megyeiben. Nem lesz ugyan erősebb, de több hasonló képességű csapat fog játszani.”

Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE

Rácz Szabolcs: „Mivel megfiatalított csapattal rajtolunk az idényben, lényegében a legfontosabb cél számunkra az, hogy minél több meccset tudjunk megnyerni. Aztán az majd kiderül, hogy ez helyezésben mire lesz elegendő. Mindenesetre természetesen azon leszünk, hogy minél előrébb végezhessünk.”

Kinizsi SK Gyenesdiás

Kocsis Norbert: „A jól sikerült tavaszi hajrát követően együtt maradt a csapat gerince, csekély volt a játékos mozgás. Balaton-parti településként a munkahelyi elfoglaltságok miatt szerényebbre sikerült a felkészülési időszakban az edzéslátogatottság, mint télen. A sorsolás miatt eleinte többször utazunk idegenbe, ami a jövőtervezést szintén befolyásolja. Összességében az 1-6. hely szerepel célkitűzésként.”

Lenti TE

Szabó István: „Az elmúlt szezon végén bizonytalanság alakult ki a csapatnál. Sokan el akartam menni, de próbáltunk helyi és környékbeli játékosokra épülő csapatot összerakni. Az elmúlt évek alatt utánpótlás vonalon a lenti futball letette a névjegyét és úgy döntöttünk, hogy a fiatalokat is bedobjuk a mélyvízbe. Szerethető csapatot akarunk kialakítani. Innen jött a felkérés, hogy irányítsam a felnőtt együttest, hiszen előtte az utánpótlásban dolgoztam. Egyre több jelzés jött, hogy a rutinosabb játékosok is maradnának, így alakult ki végül a keretünk. A célkitűzésünk az, hogy helytálljunk a bajnokságban ezzel az átalakult együttessel.

Magnetic Andráshida TE

Szabó II. Zsolt: „A keretünk komoly átalakuláson ment át a nyáron. A távozók és érkezők mellett öt, a regionális U19-ből kiöregedő játékosunk csatlakozott a felnőtt kerethez. A tavaly elindított koncepciónk nem változott: az utánpótlásban jól teljesítő játékosainkat szeretnénk a lehető leghamarabb integrálni a felnőtt futballba. Ők a nyáron érkezett rutinos játékosokkal kiegészülve alkothatnak egy olyan együttest, melynek ereje már az eredményességben is megmutatkozik.

Semjénháza SE

Kovács György: „Először is köszönöm a bizalmat az egyesület vezetőinek, hogy pályafutásom során először megkaphattam a lehetőséget vezetőedzőként. Játszani is szeretnék még és nagy izgalommal várom, hogy mindez hogyan működik majd élesben. A keret jelentősen átalakult, de nagyon fogunk igyekezni, hogy méltók legyünk az elődöm munkájához, a bajnoki címhez. Az első öt hely valamelyike a célkitűzésünk.”

Szepetnek SE

Németh István: „A Magyar Kupa-szereplés, valamint a felkészülés során elvégzett munka alapján a bajnokságban szeretnénk jól szerepelni. A csapat hozzáállása alapján elégedettek lehetünk és úgy gondolom, van mire alapoznunk. Tágabb értelemben véve pedig az a legfontosabb, hogy csapatunk folyamatosan tudjon fejlődni, aztán hogy ez a bajnokságban mit jelent, azt az eredmények döntik el.”

Tarr Andráshida SC

László Dávid: „Konkrét célkitűzésről nem esett szó, amit viszont kértek tőlünk, hogy legyen egy jó közösség és az edzéslátogatottság is javuljon. Ebből a szempontból örömteli, hogy a nyáron talán nem is tartottam olyan edzést, amin ne lettünk volna legalább tizennyolcan. Csapatunkban vannak rutinos és fiatalabb játékosok is, és szeretnénk a tabella első felében végezni. A szezon jól kezdődött, hiszen a Magyar Kupában a második fordulóba jutottunk. Játékos-edzőként irányítom az együttest, így is szeretném segíteni az együttest.

Technoroll Teskánd KSE

Deák Ádám: „A csapatot Mándli Péterrel közösen irányítjuk majd. Elődünk, Pergel Attila nagyszerű hét évet töltött itt vezetőedzőként, és húsz év után feljuttatta az együttest az NB III-ba. Köszönünk neki mindent, megtiszteltetés volt átvenni a helyét a kispadon. A vezetőség az első négy helyezést tűzte ki csapatunk elé. A nyáron hatalmas változás történt a keretben az NB III-as kiesés után. Csapatunknál maradt Bedő Marcell, Kiss Patrik, Szökrönyös Zoltán és Gyarmati Márk, s melléjük a tavalyi dobogósoktól sikerült nagyszerű játékosokat csábítani, valamint érkezetek fiatalok a ZTE FC korosztályos csapataitól, illetve a tavaly általam vezetett Teskánd KSE II-ből. Több mint egy hónapja dolgozunk együtt a csapattal és elmondható, hogy a játékosok maximálisan odateszik magukat. Készen állunk a pontvadászatra. Vannak még hibák, és időnek kell eltelni hogy stabil és összeszokott, masszív csapat legyünk. Türelmet kérünk szurkolóinktól. Sérülmentes, sportszerű és színvonala mérkőzésekkel teli szezont kívánunk minden csapatnak.

Zalalövői TK

Ostrom János: „Nagyjából együtt maradt a csapat, úgyhogy mindenképpen szeretnénk legalább a tavalyi eredményt elérni, amikor az ötödik helyen végeztünk. Jól sikerült a felkészülés, tovább fiatalodott az együttes. Sokat kell dolgozni még az eredményességért, de a társaság nagyon együtt van. Aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz elég ez a játékoskeret.

Zalaszentgróti VFC

Bencze Péter: „Nagy mozgás zajlott a csapatnál, sokan távoztak, ezáltal sok játékost kellett igazolni is. Szeretnénk elérni, hogy évente 2-3 fiatal játékos beépüljön a felnőtt csapatba, és gyökeret verjen. Ez a legfontosabb cél. Persze szeretnénk minél jobb helyezést elérni, de teljesen új csapatot kell építeni a vezetéssel karöltve. Igyekszünk, és sokat dolgoztunk, hogy egyáltalán legyen zalaszentgróti csapat az új szezonban is.