A magyar duó, a kanizsai, valamint a fővárosi versenyző a 2x30 másodperces duplázás számban lett úgy világbajnok, hogy remeklésüket világcsúccsal érték el. Az addigi 187-es „pörgetést” túlszárnyalva, 190-et teljesítettek. Szükség is volt Csermák Anna és Andorfi Kovács Kitti párosban kiemelkedő eredményére, mivel a második helyezett duó is elért 188-at. Anna ezen túl egyéniben a három perces gyorsasági számban is indult, s ott a negyedik helyet szerezte meg a vb-n.

A kanizsai Szan-Dia FSC sportolója időközben már haza is érkezett. A verseny ideje alatt természetesen edzője, Tóthné Vágó Alexandra is árgus szemekkel figyelte teljesítményét és remeklését, de testnevelő tanára, Király Endre is nagy örömmel konstatálhatta a dél-zalai ifjú hölgy remeklését.