A döntő nyolc csapata közé játék nélkül, kiemeltként jutott be a zalai csapat, mely így a negyeddöntőben kezdett.

Kanizsa Sörgyár SE II.–ASE Orosháza II. 7:3.

A kanizsai győztesek: Végh 3, Gvozdenovic 3, és a Végh-Gvozdenovic páros.

Az abszolút esélyes sörgyári csapat két legjobbja vezérletével magabiztosan szállította a sikert. A csapat harmadik tagja, Kele Virág szoros meccseket játszott.

KSSE II.–Hufbau-Akker Asztalitenisz Akadémia 7:3

Gy.: Végh 3, Gvozdenovic 3, Végh-Gvozdenovic.

A soltvadkerti együttes elleni elődöntő rendkívül szoros párharcokban dőlt el: Gvozdenovic Katarina egyszer 0:2-ről fordított, de Végh Zsuzsannának is volt 3:2-es sikere.

KSSE II.–Vecsési SE 7:3

Gy.: Végh 3, Gvozdenovic 3, Végh-Gvozdenovic.

A kanizsai csapat a döntőben is hozta az ezúttal „szokásos” eredményt. Végh és Gvozdenovic is csak egy-egy szettet vesztett a találkozón, így a Kanizsa Sörgyár SE II. magabiztosan szerezte meg a női asztalitenisz NB I. összevont bajnoki címét is.

– Csak a Soltvadkert tudott némileg megszorítani bennünket, ilyen fölénnyel még nem nyert csapat az NB I.-ben – értékelt elégedetten Jakabfi Imre csapatvezető. – Nálunk a szezon során legtöbbször a Végh, Gvozdenovic, Kele trió játszott, de Deák Regina és Muczárt Dorka is többször kapott lehetőséget. Mindegyiküknek jár az elismerés.

A bajnoki arany nem jelenthet feljutást, hiszen a Kanizsa Sörgyár SE-nek van már csapata a női Extraligában.