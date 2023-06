Az egyik legnagyobb múltra visszatekintő, határokon átívelő és tartományok közti sportvetélkedés az Alpok-Adria Kupa sorozata, melyhez hazánk az 1980-as évekbe csatlakozott. A súlyemelés pedig az első sportágak egyike volt, amely beszállt ebbe a körforgásba, melyből a ZTE SK azóta sem esett ki.

A szombaton olasz, osztrák, horvát, szlovén, bosnyák és természetesen magyar csapatok részvételével sorra kerülő versenysorozat hétéves ciklusokban zajlik és Zala rendezőként most került ismét sorra. Így hasonló viadalt természetesen rendeztek már az elmúlt évtizedekben is Zalaegerszegen, ahol egykor a ZTE SK mellett a magyar válogatott keret tagjaiból összeállított együttes is indul. A kiírás szerint minden csapatban kell lennie egy-egy női, U17-es, junior, valamint felnőtt férfi súlyemelőnek és az összesített eredményeik adják a csapatuk teljesítményét.