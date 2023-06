A Willis Hotelben megtartott sajtótájékoztatón a szervezők részéről Őze-Guth Szilvia mondta el, hogy a szeptember végi gála két részből tevődik össze: a délelőtt elsősorban a családoké és a gyerekeké, akik mesebeli hősökkel is találkozhatnak majd, délután és este pedig következik a ketrecharc, 5 országból 20 versenyző részvételével. Farkas Csaba azt emelte ki, hogy a katonai kapcsolódást erősítendő dr. Simicskó István volt honvédelmi minisztert kérték fel fővédnöknek, míg védnökként Vigh László országgyűlési képviselő és Balaicz Zoltán polgármester állt melléjük.

Utóbbi arról beszélt, hogy az önkormányzat kiemelten támogatja a gálát, melynek fő mérkőzésén egy zalaegerszegi hős, Molnár Benjamin világbajnoki címért küzdhet majd. Vigh László pedig a honvédelem, a hazaszeretet és a magyar identitás erősítésének fontosságát hangsúlyozta, megemlítve ennek kapcsán a városban zajló egyik legnagyobb beruházást, a tankgyár építését.

A ketrecharc gála körítését többek közt honvédségi bemutatók adják. Erről Ferge László őrnagy, a megyei hadkiegészítő parancsnokság vezetője elmondta: harcjárművek, szimulátorok, fegyverek, egyéb eszközök is láthatók lesznek majd a sportcsarnokban, illetve bemutatkoznak zalai középiskolások is, akik már elindultak a katonává válás útján. Örömét fejezte ki, hogy a katonaság megmutathatja magát egy ilyen programon, elvégre ez a szakma a küzdősportokhoz amúgy is ezer szállal kötődik.

– Toborzóiroda is működik majd a rendezvényen – tette hozzá –, várjuk a jelentkezőket, akár a sportolók köréből is.

A szervezők a bevételt a megyei kórház gyermekosztálya mellett működő Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítványnak ajánlják fel. Ennek nevében dr. Gárdos László osztályvezető főorvos köszönte meg a támogatást, kiemelve: a mindennapos küzdelem, amit a beteg gyerekek, a családok és az egészségügyi dolgozók folytatnak, nagyon hasonlít a sportolók küzdelmére.

A sajtótájékoztatón részt vett Ernesto Hoost, a ketrecharc K1 szabályrendszerének négyszeres, amerikai világbajnoka, aki magyar sportolók felkészülését segítendő szemináriumokat tart az országban. Ő a helyszínen dedikált két ketrecharc kesztyűt, amelyeket a szervezők a védnököknek adtak át, ők pedig, csatlakozva a jótékony célhoz, azon mód licitre bocsátották ezeket. A szervezők keresik a módját, hogy az árverést nyilvánosan lebonyolítsák, a kesztyűket pedig majd a gálán adják át az értük legtöbbet ajánlónak.

A folytatásban Őze Balázs mondta el, hogy a nemzetközi gálán K1 és MMA szabályrendszerben is rendeznek meccseket, s a ketrecben zajló eseményeket négy kamerával, 6x8 méteres ledfalon is közvetítik, illetve visszajátsszák. A párharcoknak további zalai és magyar résztvevői is lesznek, a fő mérkőzést viszont Molnár Benjamin vívja.

– Mindez nagy öröm és megtiszteltetés számomra – fogalmazott a zalaegerszegi harcos. – Életem nagy lehetősége, hogy a városomban, hazai szurkolók előtt mérkőzhetek meg egy vb-címért, s mindent el fogok követni, hogy meg is tudjam szerezni. Ez lenne pályafutásom csúcspontja. Most edzőtáborba vonulok, aztán augusztus második felében kiderül majd, hogy ki lesz az ellenfelem és akkor lesz még elég időm, hogy magára a meccsre felkészüljek a megfelelő taktika kidolgozásával.