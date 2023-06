Az ismét szó hangsúlyos. Egy esztendeje, amikor először hirdettek eredményt az alapítvány részéről, akkor is sokan voltak, de akkor éppen egy éve volt annak, hogy 2021 nyarán a tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal andráshidai labdarúgó itt hagyott bennünket. Az a nap mérhetetlenül fájdalmas máig, elsősorban Hegedüs Viktor Marcell családjának, amely alapítványt hozott létre. Az életvidám és tehetséges 18 esztendős fiatalember edzés közben lett rosszul, de már nem tudták megmenteni. A Zrínyi-gimnáziumban tanult és a jó jegyek mellett a sportban is tehetséges volt, valamint sokoldalú: a nagy szerelem, a futball mellett a sakkban is eredményeket ért el, a néptáncot is szerette és művelte.

Szerdán Toplak Tímea, a Hegedüs Viktor Marcell Alapítvány kuratóriumának elnöke azt mondta, egy esztendeje úgy fogalmazott, hogy ez a díj a végtelen szülői szeretetet szimbolizálja. És most is azt emelte ki, hogy a megmásíthatatlan tragédiából is lehet az előttünk álló életet látni. A díjat azzal a céllal alapították, hogy a Hegedüs Viktor Marcellhez hasonló sokoldalú tehetségeket támogassák. A család Vajda Andreát, a nagynénit kérte fel, hogy néhány szót szóljon, aki elmondta, hogy együtt élte át azt a tragédiát ami egy családot a legnagyobb csapásként érhet.

- Nem sokkal a tragikus napot követően Szilvia már jelezte, hogy egy alapítványt szeretne létrehozni, és valóra is váltották ezt, most pedig már második alkalommal állunk itt, hogy egy sokoldalú tehetséget köszöntsünk - mondta Vajda Andrea. - Olyan tehetséget keresünk mindig, aki a tanulásban, a sportban, vagy valamely művészeti ágban kiemelkedik. Bízzunk benne, hogy itt a városban is nagyon sok ilyen fiatal található.

Tavaly Pongrácz Zoé kerekesszékes vívó vehette át a díjat, aki szintén jelen volt és néhány szóban elmondta, mire fordította azt az összeget, amit a díjjal elnyert.

Toplak Tímea ezt követően elmondta, az idén is több pályázó akadt, akik közül Csiszár Alízt választotta a kuratórium nyertesnek. Alíz az idén ballagott el az Ady-iskolából és kezdi meg tanulmányait az ősztől a Zrínyi-gimnáziumban. Sakkban, matematikában nyert megyei versenyeket, emellett fest és rajzpályázatokon nyert már díjakat.

-Nagyon nagy öröm, hogy itt lehetek és ez sokat jelent számomra - e szavakkal köszönte meg Csiszár Alíz a díjat.

Az a könnycsepp viszont mindvégig ott volt a szemekben és ott is marad, mert közben mindenki Hegedüs Viktor Marcellre is gondolt...