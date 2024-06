A főkönyvtáros köszöntője után az Eötvös József Általános Iskola 1. a. osztályos tanulói mondtak verset, majd Csaplár-Nagy Franciska igazgatóhelyettes osztotta meg gondolatait a közönséggel. A programot Gaál Zsuzska meseterapeuta előadása színesítette, melyet Jasztrab Istvánné főkönyvtáros rövid beszéde követett. Örömét fejezte ki, hogy kollégáival együtt egy olyan kiállítást tárhatnak a nagyközönség elé, amelynek alkotója a Kertvárosban él családjával. Hangsúlyozta, a könyvtárnak, mint kulturális intézménynek mindig is fontos szerepe volt a helyi értékek közvetítésében.

Ha megnézzük a kavicsképeket, szinte szólnak hozzánk. Rendkívüli színvilág jellemzi ezeket az alkotásokat, amelyek tartalmilag is kifejezik mindennapi életünk pillanatait. Eltölthetünk egy nyári estét a naplementében valamelyik tóparton, vagy akár a kedvenc állatunkkal is sétálhatunk a természetben. Fontos mondanivalója is van ezeknek az alkotásoknak: a család ereje, a barátság, az emberi kapcsolatok fontossága, a természet szeretete

- hangzott el a tárlat ajánlójában.

Az alkotó, Kálmán Marianna beszélt a kavicsképek készítéséről, és arról, mi indította el őt ezen az úton. Elmondta, mindig is fontos volt számára a természet közelsége. Megtudhatták a résztevők azt is, hogy egy Duna-parti kirándulás alkalmával figyelt fel először az értékes kavicsokra, amelyeknek volt „szeme, orra és szája” is. A kavicsok „meséi”- hez a hátteret is saját maga készíti el festői képességét felhasználva. A program zárásaként az Eötvös József Általános Iskola egyik 5. osztályos diákja rövid mesét adott elő. A tárlat június 8-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében.