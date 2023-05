Ám mielőtt még elutaztak volna, hétfőn egy meglepetés érte a ZTE FC csapatát, hiszen szurkolóinak egy csoportja váratlanul megjelent az edzésen.

– Erről egyikünk sem tudott, szóval abszolút meglepetés volt a szurkolók látogatása – mondta a középpályás, amikor megkerestük. – Nagyon jó érzés volt ez mindannyiunknak, hogy ennyire támogatnak bennünket, hiszen rájuk, a szurkolókra is szükség lesz a siker érdekében. Ahogy a bajnokság hátralévő részében is elkel majd a támogatásuk, de most csak a kupadöntőre összpontosítunk.

Tajti Mátyás remek gólt szerzett szombaton a Mezőkövesd ellen, s ahogy elmondta, azért a hazafele tartó út már jóval oldottabb, felszabadultabb hangulatban telt, mint az odafele vezető... A cél nem lehet most már más az MK-döntőre sem, mint szerda éjjel egy hasonló hangulatú út Zalaegerszegre.

– Természetesen nyerni akarunk, megszerezni a kupagyőzelmet, de ezzel így lesz az ellenfél is – folytatta evvel a középpályás. – Ha már eddig eljutottunk, akkor a kezünkbe is akarjuk fogni a serleget. Olvastuk mi is, hogy milyen sokan vettek belépőt a találkozóra, ami nagyon jó érzés, hogy ennyien kíváncsiak erre a döntőre és a két résztvevőre. Mindenkit feldob ez a tény és mindent megteszünk. Úgy fogunk belemenni minden megmozdulásba, hogy meg akarjuk nyerni ezt a csatát. Az ellenfelet feltérképeztük, külön nem készülünk játékosokra, gondolok itt Beke Péterre, aki tavaly még a csapattársunk volt és nagyon eredményes a mostani szezonjában. Egy jó formában lévő csatárról beszélünk , de inkább mindenkire készüljünk fel, minthogy esetleg más meglepjen minket.