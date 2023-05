Vélhetően minden pályán lévő játékos és minden, a csarnokban tartózkodó néző is tudta már ezt, azonban mégsem volt mindegy, hogy milyen végkimenetele lesz a találkozónak. Mitchell Smith hiánya nagyon érződött a zalaiak játékán, de ezzel együtt is, lehetett volna szorosabb ez a találkozó. Mondjuk, a két tábor ennél a különbségnél is jól kiszurkolta magát, ebben nem volt hiba. Felvonultatták a megszokott "csipkelődések" és a jól bevált "poénok" repertoárját, de hát ezért jöttek ki a meccsre, és ennek így kellett lennie. Maga a mérkőzés menete pont olyan volt már, mint amilyen lenni szokott, akkor, amikor az egyik csapat harminccal vezet, a másik meg szeretné, ha kozmetikázni tudna az eredményen (74-43). A Körmend hozott egy biztonságos kockázatmentes játékot, míg a ZTE KK sokszor erőlködött és továbbra sem mentek a dobásai. Talán még azok sem, melyek korábban csukott szemmel is mennek... Ez egy ilyen nap volt, és egy ilyen meccs. A Körmend kihasznált még minden lehetőséget, amit a meccs és a ZTE felkínált számára, a találkozó utolsó öt perce pedig már arról szólt, hogy tartalékoljanak a keddi újabb összecsapásra. Azt azért rögzítsük: a ZTE KK most egy nagy verésbe szaladt bele...

Kedden (18.00) újra Zalaegerszeg lesz a helyszín, és biztosan nem dől el semmi. Az állás jelenleg 1-1, a párharc megnyeréséhez pedig az egyik fél harmadik sikere szükséges.

Nyilatkozatok:

Kocsis Tamás: - Engedjék meg, hogy először csapatomnak gratuláljak. Itt vagyunk egy ilyen hosszú szezon végén, de olyan energiát tettek bele, mintha csak most kezdődött volna minden. De nem feledjük, ez a nagy különbség is csak egy győzelmet ért, ugyanúgy mint egy egypontos Ez a koncentráció kell, ez az akarás kell kedden is.

Sebastjan Krasovec: - Ma csak egy csapat volt a pályán. Puhán, enerváltan játszottunk sok hibával és nem találtuk a játék ritmusát sem az első, sem pedig a második félidőben. Ez ma rossz teljesítmény volt, de kedden odahaza javítani szeretnénk. A Körmendnek gratulálok a sikeréhez.