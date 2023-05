Amennyiben a ZTE FC szombaton legyőzte volna a Vasast, már akkor biztossá vált volna a bent maradása, de maradjunk annyiban: ezen az esős és unalmas hétvégén legalább maradt egy kis izgalom vasárnap estig is az egerszegi futballkedvelők számára… A Puskás FC 2-1-es sikere a Fehérvár ellen eldöntötte, hogy két csapat már biztosan nem előzheti meg a ZTE FC-t ez a kettő pedig a már kiesett Vasas és a Fehérvár FC. A kupagyőztes ZTE FC-nél most már előre tekintenek, Sallói István, a visszatért sportigazgató erről is beszélt lapunknak, amikor terveikről megkérdeztük.

- A minimális célt elértük – szögezte le Sallói István. – Amire Végh Gábor tulajdonos felkért bennünket, azt teljesítettük Boér Gábor vezetőedzővel, hiszen megnyertük a Magyar Kupát, és a csapat bent maradt az élvonalban. A klubnak viszont volt egy éves célkitűzése, mégpedig az első hat hely valamelyikének a megszerzése. Ezt még szeretnénk elérni. Éppen ezért, az utolsó két fordulóban is éles marad a társaság, hogy elérhessük a céljainkat. A fiatal játékpercekre vonatkozó MLSZ ajánlást a klub már korábban teljesítette, így a fiatalok szakmai érvek alapján játszanak, mert ezt az éves teljesítményükkel kiérdemelték és bizonyították, rátermettségüket. Hétvégén például három olyan fiatal volt a kezdőben, akik 2002 után születtek, miközben az MLSZ csak két játékost vesz figyelembe meccsenként, elkerülve, hogy valaki a bajnokság végén tíz fiatallal álljon fel.

-Azt azért árulja el, Ön szerint mi volt az a pillanat, amikor a negatív széria átfordult pozitív irányba?

- A csapat ősszel nagyszerűen szerepelt, az agresszív letámadáson alapuló játékfilozófia meglepte a mezőnyt. Sajnos ez tavasszal már kevésbé volt sikeres, a negatív széria pedig a kiesés szélére sodorta a csapatot, hiszen a 12 mérkőzésből, összesen 9 szerzett pont és mindössze hat rúgott gólnál csak a Vasas szerepelt gyengébben és már csak 3 pont előny maradt a kieső zónától. Amikor Boér Gábor átvette a csapat irányítását a Mezőkövesd elleni találkozó életbevágó fontosságú lett. A szakvezetőnek úgy kellett arra a sorsdöntő hétre felkészítenie a csapatot, mindössze 4 nap alatt, és kitalálni a stratégiát, hogy azon a három meccsen akkor és ott éppen a legfrissebb és a legjobb formában lévő játékosok lépjenek pályára de fél szemmel már a következő meccset is figyelembe kellett venni. Ezért kezdett például Tajti és Meschak a padon a Mezőkövesd ellen, hogy a kupadöntőn frissebbek legyenek, mert tudtuk, hogy egy mélyen védekező, felállt védelem ellen kell majd játszanunk. A megfelelő forgatás mellett, 3 játékrendszert is le kellett gyakorolni a csapatnak, hogy ha kell, tudjunk reagálni a szituációkra. A legutóbbi 4 meccsen, mérkőzés közben is többször variált a szakmai stáb, amire a csapat is nyitott volt és maximálisan végrehajtották az elképzeléseket. Nagy dicséret a játékosoknak is, mert ilyen fiatal csapat, ilyen taktikai érettséget ritkán produkál. Azért is esett Boér Gáborra a választás, amikor az edzőváltás mellett döntött a klub, hogy olyan ember üljön le a kispadra, aki ismeri a játékosokat és rájuk tudja szabni a taktikai elképzeléseket. Nehéz és intenzív három hét volt, és jól esett vasárnap este fellélegezni. A Vasas elleni mérkőzés után, Végh Gábor klubelnökkel már le is ültünk, hogy a jövőt tervezzük.

- Ha m ár itt tartunk... Boér Gábornak a szezon végéig szól a megbízatása. Ő marad a szakvezető?

- Teljesen elégedettek vagyunk a munkájával, és annyit talán elárulhatok, Ő az egyedüli jelölt. Megállapodás egyelőre nincs, de a bajnokság végéig szeretnénk, ha ez is megtörténne. Sok idő nem lesz ugyanis a zárást követően, a csapat mindössze két és fél hét pihenőt kap, hogy újra munkába álljon. Június végén egy edzőtábort tervezünk, július 27-én pedig az Európa-Konferencialigában a második selejtezőkörben megkezdjük a szereplésünket.