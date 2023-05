A ZTE FC a hetedik helyről várhatja ezt a fordulót (38 pont) és az már most biztos, hogy két csapatot egészen biztosan maga mögé utasít a jövő heti zárást követően. Ez a két csapat a kieső Vasas és a szombati Fehérvár FC lesz, hiszen ők ketten már nem kerülhetnek az egerszegiek elé. Az, pedig, hogy a székesfehérváriak képesek lesznek-e megelőzni még bárkit, ez már az ő dolgok... Ebből a szempontból egészen biztosan pikáns találkozó lesz a szombati fehérvári összecsapás, no és van még valami.. A ZTE FC-hez néhány hete visszatért Sallói István sportigazgató, aki 2021 nyarán éppen a fehérváriak hívására hagyta el a zalaiakat, s lett a klub sportigazgatója. A kapcsolat 2022 őszéig tartott, amikor a Vasas elleni vereséget követően Michael Boris vezetőedző távozott Fehérvárról és Sallói István is felajánlotta a lemondását,, amit a klub elfogadott. A többi már ismert. Sallói István áprilisban visszatért Egerszegre, s most úgy tér vissza a Sóstói stadionba, hogy a szezont még ott kezdte. Ki gondolta volna, hogy a Fehérvár FC két fordulóval a zárás előtt 31 ponttal potenciálisan a másik leginkább kiesőjelölt lesz.

Ha a ZTE FC döntetlent ér el szombaton és a Honvéd-Mezőkövesd találkozó hazai sikert hoz, akkor kiesik a Fehérvár FC. A fehérváriak tehát szombaton abszolút győzelmi kényszerben lesznek, akik hét mérkőzés óta képtelenek győzni, míg a ZTE FC - beleértve a Magyar Kupa diadalt is - immár négy meccs óta veretlen.

A ZTE FC csapatánál ha nincs is minden rendben, de jóval nyugodtabbak lehetnek, mint Fehérváron. Gergényi Bence, Tajti Mátyás és Bojan Sankovic sérüléssel bajlódik, és hiányozni fog Eros Grezda is – tudtuk meg Boér Gábortól, a ZTE FC vezetőedzőjétől, aki előbb arról beszélt megkeresésünkre, hogy a kitűzött célt elérték.

– Az első cél a kupa megnyerése volt, a másik pedig a bennmaradás – mondta. – Ez utóbbit is elértük két fordulóvak a zárás előtt, viszont nem gondoljuk úgy, hogy ezzel véget ért volna a bajnokság. A hátra lévő két találkozón a maximális hat pontot szeretnénk megszerezni, s akkor esélyünk lesz rá, hogy a tabellán is lépjünk még előre.

A szombati mérkőzés hangulatára kitérve, a szakvezető nyomatékosította, hogy ők kizárólag a saját dolgukkal lesznek elfoglalva.

– Nem foglalkozunk az ellenfél problémáival, saját magunkra összpontosítunk – állapította meg Boér Gábor. – Az, hogy ebben a helyzetben most olyan csapat kerül velük szembe, amely már elérte a célját, ez a Fehérvár FC számára kellemetlen. Mi örülünk annak, hogy felszabadultan játszhatunk és szeretnénk, ha hozni tudnánk azt a szintet, amit az elmúlt meccseken mutattunk, kivéve talán a Vasas ellenit. A szombati találkozó a házigazda számára lesz kiélezett, nekünk higgadtnak kell maradnunk minden helyzetben, és csak magunkkal szabad foglalkozni.