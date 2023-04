Az újonc Technoroll-Teskánd KSE utóbbi két meccsén 4 pontot szerzett, ráadásul idegenben (Kelen 2-2, Zsámbék 3-4), s különösen kellemes érzeteket kelthet a szurkolókban, ha még ide vesszük, hogy öt fordulóval ezelőtt itthon a Csornát is sikerült két vállra fektetniük (2-0). A kiesés elleni harcban szüksége is van a csapatnak minden pontra, így a Kanizsa ellen megszerezhetőkről sem mondhat le.

- Vendégünk az osztály egyik legszervezettebb együttese, mely favoritnak számít majd vasárnap is, a csapatomtól tisztes helytállást várok - kezdte Pergel Attila, a Teskánd edzője. - Ez persze nem jelenti azt, hogy lemondanánk a pontszerzésről, csupán tisztában vagyunk a realitásokkal. Lórántfy Barnabás betegség miatt hiányozni fog, amúgy mindenkire számíthatok, s az a tervem, hogy most, illetve a szintén dobogós Veszprém elleni szerdai bajnokin olyan játékosoknak is lehetőséget adok, akik eddig kevesebbet játszottak. Ezt a két találkozót egyfajta felkészülésként is szeretnék használni a jövő hétvégi, Győr elleni mérkőzésünkre.

Az FC Nagykanizsát vezető Gombos Zsolt kellemes labdarúgóidőt és sok nézőt remél a megyei rangadóra.

- A két csapatnak mások a céljai, de hasonlóság, hogy részünkről a dobogó eléréséhez, illetve a Teskándnak a bennmaradáshoz egyaránt pontok kellenek, ezért jó és nyílt mérkőzésre van kilátás - mondtak a tréner. - Biztos, hogy a hazaiaknak tartást adtak az utóbbi hetek pozitív eredményei, mi azon leszünk, hogy ennek ellenére meg tudjuk szerezni a három pontot.

A két csapat őszi mérkőzését a dél-zalaiak nyerték meg otthon 4-1-re.

Nevezetes meccs vár a hétvégén a ZTE második csapatára, hiszen az éllovas Tatabánya otthonában lesz jelenése. A hazaiak a bajnoki cím első számú esélyesei, de nem hibátlanok: győzelmeik mellett legutóbb Kaposváron pontot vesztettek, március elején pedig kikaptak Bicskén. Tehát a kék-fehéreknek sem kell feltartott kézzel pályára lépniük ellenük - annak ellenére sem, hogy a Tatabánya ősszel 4-1-re nyerni tudott Egerszegen.