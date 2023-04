Nem mondhatni, hogy unalmasan telt volna ez a hét a ZTE FC-nél, de persze nem így volt eltervezve. Ricardo Moniz és Dragóner Attila sportigazgató távozása után túl sok idő nem volt átgondolni a dolgokat. Ebbe csöppent bele Boér Gábor, az új vezetőedző és a vele együtt visszatérő Sallói István sportigazgató, akik azért képben voltak, lévén a közeg egyáltalán nem ismeretlen számukra.

A csapat szombaton a Mezőkövesd ellen játszik élet-halál harcot, de előbb azt kérdeztük Boér Gábortól, melyek az első benyomásai a csapattal kapcsolatban.

– Abszolút az történt, amit vártam, a csapat jól reagálta le az edzőváltást – mondta Boér Gábor. – Teljesen új dolgokat kitalálni – az idő rövidsége miatt – nem lehet, ami változtatásokat kértünk, azok minimálisak. Egyébként könnyebb a dolgom, hiszen a csapat hetven százalékával az előző egerszegi edzősködésem idején együtt dolgoztam. Az idő rövid, ahogy mondtam, óriási változtatásokat nem érdemes most tenni, és hozzáteszem, igazából nincs is okunk rá. Fizikálisan egy nagyon jó állapotban lévő csapatot vettünk át, és azt gondolom, mentálisan is erős a társaság. Amin próbáltunk változtatni, mind azt a célt szolgálja, hogy a támadójátékunk hatékonyabbá váljon, és persze hátul is próbáljunk stabilak maradni.

A nyomás viszont kézzelfogható. Közeledik a kupadöntő, ami pozitív a csapat életében, ugyanakkor közben a bent maradásért vívott harcot is meg kell vívni. A klub tulajdonosa a csapat számára olyan üzenetet fogalmazott meg, hogy mostantól mindenki fekete futballcipőben kell, hogy játsszon, és kerüljék a külsőségeket. Azt kérdeztük Boér Gábortól, foglalkoznak-e ezzel.

– Azzal kezdem, hogy nyomás mindig van, ezzel együtt kell élni, ez része a futballnak – válaszolta. – Rövid idő alatt három nagyon fontos mérkőzésünk lesz, hiszen a Mezőkövesd elleni meccs után következik a kupadöntő, majd a Puskás Akadémia érkezik hozzánk. Mindegyik létfontosságú mérkőzés. Nem csinált senki kardinális kérdést abból, amit a vezetőség jelzett felénk. Az üzenet lényege az volt, hogy most mindenki próbálja kerülni a külsőségeket, s leginkább a célokra koncentráljon. Mi sem ezzel foglalkozunk, hanem csak a játékra összpontosítunk.

A Mezőkövesd ellen most ki-ki mérkőzés következik a ZTE számára, hiszen mindössze egy pont a két csapat között a különbség. A szezon során többször találkozott a két együttes, az első körben a ZTE FC Mezőkövesden nyert 5-0-ra, majd itthon következett egy 0-0, a kupa negyeddöntőjében viszont február végén 4-1-re nyert ismét Kövesden az egerszegi alakulat. Most minden más lesz.

– Azt gondolom, mindenki motivált és elszánt ebben a helyzetben – mondta a szakvezető. – Meg fogjuk találni azokat az eszközöket, amivel ezt fokozni tudjuk. Fontos lesz, hogy a felfokozott állapot mellett tudjon higgadt is maradni a társaság. Két olyan csapat találkozik, amelyik távolodni akar a kieső zónától. A Mezőkövesdnek is pontok kellenek és nekünk is. Kiélezett mérkőzésre van kilátás, de egyértelműek a céljaink.

Végezetül rákérdeztünk arra is, mennyire segíti a munkáját az a tény, hogy Ricardo Moniz stábjából tulajdonképpen Julian Jenner másodedző kivételével, aki Boér Gábortól a Lendva csapatának irányítását vette át, mindenki maradt.

– Vlaszák Géza kapusedzővel dolgoztunk már együtt, Pálfi Zoltán videóelemzőt is ismerem, Marco van der Steen erőnléti edző pedig remek munkát végzett és kiváló szakember. Vele kapcsolatban kifejezetten kértem, hogy ha lehet, maradjon a stábban, és szerencsére maradt is – mondta el erről Boér Gábor.