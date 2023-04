ZTE FC – Pápai ELC 3-0 (1-0)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Kovács Fanni.

ZTE: Szegedi-Nagy Pupos (Bánfi), Simon, Nyári (Major), Grubits, Kopcsándi, Harsányi, Vitusz (Tollár), Regőci (Császár F.), Megyeri (Mellus). Edző: Pergel Andrea.

Gólszerzők: Grubits (43.), Császár F. (67.), Tollár (88.).

A hazai oldalon kapusgondokkal küzdöttek, hiszen az első számú hálóőrt kiállították, ő az eltiltását töltötte, a második számú pedig lebetegedett. Ebben a helyzetben a kapusposztot a hazaiak rutinos játékosa, Szegedi Anita vállalta fel. Az alsóházban tanyázó vendégek ellen a zalaiak voltak a mérkőzés esélyesei, és a ZTE gyorsan magához is ragadta a kezdeményezést. A vendéglátók ugyan több helyzetet is kialakítottak, de nem sikerült a hálóba találni. Az első félidő hajrájában tört meg a jég, amikor megszerezte a ZTE FC a vezetést. Fordulás után is uralta a találkozót a ZTE, a vendégek már nem nagyon jutottak el a hazaiak kapujáig. A félidő közepén újabb gólt szereztek a házigazdák, a hajrában esett újabb találattal pedig fölényessé tették győzelmüket.

A házigazdák esélyeshez méltóan biztosan nyertek az alsóházban tanyázó Pápa ellen.

Pergelné Kalamár Andrea: "Helyenként jól játszva arattunk magabiztos győzelmet."



FC Nagykanizsa – FC Ajka 1-1 (0-1)

Nagykanizsa. Jv.: Molnár-Sáska.

FC Nagykanizsa: Sebők V. - Báder, Szabó Zs., Molnár II R., Farkas Cs. (Balassa D., 62.) - Pintér D. (Vizi, 55.), Sóstai, Szollár, Nagy-Fáró – Németh P., Gergelics. Edző: Benedek József.

Gólszerzők: Gergelics (63.), illetve Hannig (16.)

Negyedik helyét tartotta volna meg a tabellán az FC Nagykanizsa, s ehhez egy - az utolsó pozícióban álló - FC Ajkával szembeni hazai siker jól is jött volna. A vendégek ugyanakkor alaposan megtervezték játékuk defenzív részét, s abból indulva egy kontrájukat követően a 16. percben eredményesek is voltak. Az Ajka nem csupán berendezkedett saját kapuja előtt, de kimondottan agresszív módon védekezett, egyben hatékonyan tördelte a játékot. Mehetett így ez a 63. percig, amikor egy szabadrúgást követően Gergelics Cintia a kapuba továbbított egy kipattanót. Megvolt tehát a komoly hajrá alapja mindhárom pontért, de újabb gól már nem született a mérkőzésen. Innentől egy komoly meccs-sorozat vár a kanizsaiakra, hiszen előbb a jelenleg második Azul Verdéhez, majd a biztos listavezető Budaörshöz látogatnak.

Benedek József: "Komoly erőpróbák előtt állunk, ehhez bizony egy újabb győzelem kimondottan jól jött volna."

Jók: Báder, Szollár. BI, KL