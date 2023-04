ZTE FC–Debreceni VSC 0-2 (0-1)

Zalaegerszeg, 2075 néző. Jv.: Zierkelbach (Bornemissza, Garai).

ZTE FC: Demjén - Safranov (Lesjak, 46.), Mocsi, Csóka, Gergényi (Bedi, 62.) - Meshack, Sankovic, Szendrei, Tajti (Grezda, 91.) - Németh D. (Ikoba, 46.), Klausz (Szalay, 46.). Vezetőedző: Ricardo Moniz.

DVSC: Megyeri - Kusnyir (Bévárdi, 74.), Lagator, Dreskovic, Romanchuk - Szécsi, Ojediran (Neofytidis, 88.), Loncar, Varga K. - Mance (Bárány, 68.), Do. Babunski (Bódi, 88.). Vezetőedző: Srdjan Blagojevic.

Gólszerzők: Szécsi (35.), Bárány (85.)

Sárga lap: Ikoba (56.), illetve Bévárdi (91.)

Most már nagyon kellettek volna a pontok a ZTE FC együttesének, hiszen az addig "rendben" van, hogy a mögötte állók kikapnak, de előbb-utóbb el is kellene már távolodni tőlük. Hátulról kezdve, a Vasas, a Honvéd és a Fehérvár is kikapott ebben a fordulóban, de a még kiesőhelyen álló kispestiek csak 3 egységgel voltak az egerszegiek mögött a vasárnapi találkozó előtt. Az meg nem sok.

Mindenesetre visszatérhetett a ZTE FC csapatába Bojan Sankovic, az egerszegiek játékának "fazonszabásza", de sérülése miatt kihagyta az elmúlt hetek mérkőzéseit. A kérdés az volt, hogy a kihagyása után mennyit tud hozzátenni majd a játékhoz. Ami a másik oldalt illeti, Dzsudzsák Balázs, Ferenczi János és Christian Manrique is eltiltás miatt hiányzott a vasárnapi mérkőzésről. Mondjuk, a Lokinak is fontosnak tűnt ez a találkozó, hiszen a debreceniek még versenyben vannak a dobogós, harmadik helyezésért.