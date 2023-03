Négy csapat mérte össze tudását a döntőben, az Izsák Imre Általános Iskola csapata Zalaegerszegről, az Egervári László Általános Iskola Egervárról, a Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola együttese és a Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnázium kézisei Zalaszentgrótról. A hazai együttes minden mérkőzését megnyerve végzett az első helyen a zalaszentgrótiak előtt.

Részt vett a sportprogramon Horváth László polgármester, a Városi Diáksport Bizottság elnöke, aki az esemény kapcsán elmondta, hogy szeretnék, ha a kézilabda-munkacsarnokban folyamatosan tartanának mérkőzéseket. A helyi Gó-Na kézilabda-együttes utánpótlás és felnőtt csapatainak edzéseit és mérkőzéseit itt rendezik meg, de lehetőség szerint igyekeznek ide szervezni nemcsak megyei szintű mérkőzéseket, hanem országos elődöntőt és területi selejtezőket is. A gyerekek is örömmel veszik birtokba a csarnokot és a nézők is szép számban látogatnak ki a meccsekre.