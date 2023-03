Paksi FC - ZTE FC 3-1 (2-1)

Paks, 1000 néző. Jv.: Vad II. (Huszár, Aradi).

Paks: Simon - Kinyik, Osváth, Kádár, Szabó J. - Vas, Papp, Windecker (Sajbán, 76.), Bőle (Szélpál, 64.) - Böde (Haraszti, 64.), Varga B. (Hahn, 85.). Vezetőedző: Bognár György.

ZTE: Demjén - Huszti (Mim, 46.), Mocsi, Csóka, Gergényi - Lesjak, Sankovic - Meshack (Tajti, 46.), Szalay (Ikoba, 46.), Grezda (Kovács B., 53.) - Németh D. (Baloteli, 73.). Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Gólszerzők: Varga B. (5.), Windecker (19., 63.), Grezda (32.).

Sárga lap: Kádár (27.), Grezda (52.), Vas (53.), Haraszti (77.), Csóka (87.).

Az előző körben a Paks négy, a ZTE pedig öt nyeretlen meccs után győzött ismét, és szombaton mindkét oldalon azt remélték, hogy folytatni tudják az elszakadást a tabella alsó harmadától. A hazaiaknál visszatért a kezdőbe a csapat előző két fellépése alkalmával reaktivált és cseréből gólokat szerzett, 36 éves Böde Dániel; míg a ZTE-nél Tajti kispadra, Szendrei pedig azon is "túlra" került, a néhány hete újra egerszegi albán támadó, Eros Grezda viszont a kezdőben kapott lehetőséget, Lesjakkal együtt. Mérkőzés előtti nyilatkozatában Ricardo Moniz fáradtságal indokolta a változtatásokat.

A hazai csapat villámgyorsan megszerezte a vezetést: Bőle húzott el Huszti mellett a bal oldalon, tökéletesen ívelt középre, a góllövőlistát vezető Varga B. pedig több védő között, magasra ugorva a bal sarokba bólintott, 1-0. A vendégek hátsó alakzata kevéssé volt magabiztos, az egerszegi védők maguktól is több meleg helyzetet összehoztak. A 19. percben pedig jött a másodi hazai találat: két védővel szemben Böde tartotta meg a labdát, majd Bőléhez játszott, aki egyből középre ívelt, ahol Windecker érkezett és az ötösről a jobb sarokba fejelt, 2-0. A két csapat őszi, zalaegerszegi bajnokiján a ZTE vezetett bő negyedóra után két góllal, s a vége 3-0 lett - a szombati kérdés pedig immár az volt, hogy a gyenge kezdés után zalaiak vajon tudnak-e igazi meccset csinálni ebből az összecsapásból. A választ Grezda adta meg a 32. perc elején: Meshack ívelte be a labdát a 16-os jobb csücskétől, a kapu túloldalán, az alapvonal közeléből Grezda fejelte vissza középre a játékszert, mely a szöget rosszul záró kapus mellett a hosszú alsóba pattogott, 2-1. A 38. percben jobb oldali szabadrúgás után Csóka fejéről az ötösön belül egyedül maradt Huszti elé került a labda, aki kapura kotorta azt, de a próbálkozás elakadt Simonban. Mezőnyben kiegyenlített lett a meccs, sőt, már inkább a ZTE-nek voltak lehetőségei, Németh például lövésig küzdötte magát, de a kapus ott volt, ahová a labda érkezett.

A zalai szakvezető nem lehetett kifejezetten elégedett az első félidőben látottakkal, hiszen a szünetben hármas cserével frissített, a második félidő elején mégis a Paks volt ismét kezdeményezőbb. Az 52. percben, a 16-osról Vas a lécet találta el, közvetlenül a negyedik zalai csere előtt. A hazaiak a legjobb védekezést választották azzal, hogy támadtak, a ZTE először a 61. percben tudott kiszabadulni: Mim lövése egy védőn, Sankovic duplázása pedig a kapus ölében halt el. A 63. percben azonban a házigazda ismét elővette a bevált receptet: a vendégek védelmének jobb oldalán ezúttal már Lesjak volt bizonytalan, aki mellől Böde ívelte be a labdát, a középen újra remekül érkező Windecker pedig fejjel megint a jobb sarkot választotta, 3-1. Bödét még a középkezdés előtt lecserélte edzője, de nyilván nem azért, mert elégedetlen volt vele... A 69. percben Varga B. kotorta közelről de éles szögből kapura a labdát, ami Demjénről csorgott tovább, majd Lesjak a gólvonal elől kivágta. A paksiakat megnyugtatta, hogy ismét kettővel vezettek, a ZTE pedig hiába birtokolta többet a labdát, nem jutott el helyzetig. A hazai ellencsapásokan sokkal több volt a veszély, a 79. percben egy ilyen akció Varga B. lesgóljával zárult. Gondolkodásban és megvalósításban is lassabb volt ellenfelénél a zalai gárda. A 88. percben jobb oldali beadás zavarta meg a kék-fehér védelmet: Haraszti labdáját Kinyik fejelte kapura, de Demjén nagyot védett. A 91. percben szöglet után Kinyik lábbal is megpróbálhatta közelről, de Demjén zárta a szöget.

Nehéz megmondani, hogy a Paks ezen az estén frissebb vagy elszántabb volt-e ellenfelénél, mindenesetre megérdemelt győzelmet aratott. Mellyel meg is előzte a ZTE FC-t a tabellán.