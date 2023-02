A fürdőváros sportcsarnokában az idén is megrendezik azt az öregfiúk-labdarúgótornát, amely az idén kerek számhoz érkezeik. Huszadik alkalommal következik szombaton az Öreg Gólyák Teremlabdarúgó-torna, amelyen 16 együttes vesz részt. Ez most már valóban egy szép hagyomány, és a fő szervező Király Gyula kitartásának – no meg a csapatoknak – is köszönhető, hogy két évtizeddel az első kupa után is él még a torna. A résztvevők ezúttal is számos településről érkeznek, például a budapesti Jeges FC Tököl, de Vas vármegyei csapatok, illetve a Felvidékről is várnak együttest, valamint a szlovéniai Lendváról is. Természetesen nem maradhatnak ki a zalai együttesek (Hévíz, Vorhota, Lenti Bikák, ÖGFC Sármellék, Ziegler Nyomda Keszthely). Az együttesekben pedig a 80–90-es évek több ismert játékosa is pályára lép a mérkőzések során. A február 18-án, vagyis szombaton sorra kerülő tornára (8.40–20.00 óra között) a belépés ingyenes.