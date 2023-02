Az egerszegiek az elmúlt fordulókban pontokat veszítettek és tavasszal (leszámítva a kupagyőzelmet) még nem nyertek bajnoki találkozón. Nem megy a góllövés Ricardo Moniz együttesének, ezt a szakvezető is hangsúlyozta, de - ahogy korábban is tette - bízik a csapatban. „Nehezítő” körülmény még a zalaiak számára, hogy a Vasas és a Fehérvár is menekülőre fogná a veszélyes zónából. Ahova, éppenséggel a ZTE FC sem szeretne kerülni...

Márpedig a mezőny annyira szoros, hogy elég néhány botlás, és a riválisok rögtön ott teremnek bárki nyakán. Jól látja ezt Szendrei Norbert, a ZTE középpályása is. A nyáron egy komolyabb sérülés után érkezett, éppen a jövő heti rivális, Fehérvár csapatától.

– A sérülésem után nem vártam, hogy egyből helyet kaphatok az együtteseben, ez egy hosszabb folyamatnak tűnt - ismerte el Szendrei Norbert, amikor megkerestük. – Időt adtam magamnak, és szépen felépített a mester. A téli felkészülést már végig tudtam dolgozni, aminek nagyon örülök.

Főleg a középpálya közepén érzi otthon magát a 23 éves játékos, akit természetesen arról is kérdeztük: ő miben látná, hogy kimozduljanak a jelenlegi helyzetükből.

– Nem így terveztük a tavasz nyitányát – válaszolta. – Sajnos nem alakítunk ki mostanában elegendő helyzetet, de azon dolgozunk, hogy ezen változtassunk. Viszont nem szeretnénk abba a hibába sem esni, hogy belül úgy kezeljük ezt: nagy a baj. Ez egy ilyen bajnokság. Nyersz egyet vagy kettőt és máris nagyot lehet lépni előre, és ugyanígy fordítva: szinte azonnal közel lehet kerülni a veszélyes zónához. Nem akarjuk az eredményeinket e két véglet szerint megélni. Próbálunk a következő mérkőzésre teljes erővel koncentrálni és győzni. Most ez a feladat. És az, hogy alakítsunk ki sok helyzetet. Ehhez a jó értelembe vett felszabadult játék szükséges. A Vasas összeszedettebb, komplettebb csapat mint volt korábban, ezt láttam a legutóbbi mérkőzésein. Bíznunk kell magunkban, ahogy eddig is tettük. Most is ugyanúgy megvan bennünk a győzelmi vágy, mint az ősszel. Két hazai mérkőzés áll előttünk, de most csak a vasárnapival foglalkozunk.

Nem könnyíti meg a ZTE FC helyzetét, hogy Tajti Mátyás és Huszti Szabolcs begyűjtötte ötödik sárga lapját, így ők kihagyják a vasárnapi összecsapást.