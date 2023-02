Répcelaki SE–ZTK-FMVas 3:5 (3631-3736)

Répcelak.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Tóth Á. 619–Kakuk 678, Horváth Z. 598–Farkas Á. 631, Móricz 629–Járfás Sz. 659, Molnár 592–Fehér Z. 596, Bíró 612–Pintér 604, Szabó 581–Nemes 568.

A tabella második helyét elfoglaló zalai csapat a harmadiknál vendégeskedett. Az egerszegiek gyorsan eldöntötték a rangadót, hiszen az első körben Kakuk, Farkas Á. és Járfás Sz. is fölényesen verte ellenfelét. A ZTK ekkor több mint száz fás előnyre tett szert és a három meccspontot is begyűjtötte. A második körre ugyan összekapták magukat a házigazdák, mindhárom meccspontot megszerezték, de a zalaiak biztos győzelme nem forgott veszélyben. Fehér László, a ZTK edzője a győzelem mellett annak örült, hogy a jelen lévő megbízott szövetségi kapitánynak több játékosa is bizonyított.

Ifjúsági: Répcelak–ZTK 0:4 (1141-1169). Egyénileg: Borsos 587, Gombos 582.