A tehetséges vívó a honi tőrözők között is az egyik reményteljes versenyző, és eddig a fővárosi TUS csapatában pallérozódott. Aztán, tavaly nyáron ő is ellátogatott a ZVE nemzetközi vívótáborába, és mindez alaposan megváltoztatta az életét...

– Valóban itt voltam tavaly nyáron, és akkor ismerkedtem meg Fekete Gábor edzővel – említette a minap, egy délelőtti edzés után Rubin Mattia az Iván Dental Vívócsarnokban. – Korábbról Gáborral már ismertük egymást a versenyekről, azonban az egerszegi edzőtáborban sokat iskoláztunk, és jól megértettük egymást.

Természetesen beszélgetésünkkor ott volt Fekete Gábor is, aki „Matyi” – hiszen ez a beceneve az édesapja révén olasz származású fiatalembernek – szavait a következőkkel egészítette ki.

– A nemzetközi edzőtábor után Mattia eljött velünk a ZVE alapozó edzőtáborába. Úgy tűnik ez volt a „próbaidő”, de meglett az összhang – mondta Fekete Gábor. – Tetszett neki a munka, és ő keresett meg azzal, hogy szeretne itt, velünk dolgozni. Onnantól egy egészen új dolog következett, hiszen az elég ritka, hogy valaki Budapestről vidékre igazoljon a vívósportban. Az év elején nyílt erre lehetőségünk, így februártől már a ZVE tagjaként száll harcba ő is a sikerekért. Viszont nemcsak én dolgozom Mattiával, hanem régi ismerősöm, és barátom, dr. Kárpáthy Krisztián is. Az edzéseket részben Egerszegen, részben Budapesten oldjuk meg. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen Matyi nemcsak a kadett, hanem a junior válogatott tagja is, így jogosult a keretedzéseken részt venni, és még a felnőtt tőrválogatott edzésein is jelen lenni. Ezen kívül a Budapesti Honvéddal jó kapcsolatot ápolunk, így ott is van lehetőség plusz munkát végezni.

Rubin Mattia a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban tanul, és már korán kitűnt tehetségével. Diákolimpiát nyert, sőt az idősebbek között bajnoki érmet is szerzett, ahogy saját korosztályában. Később bajnoki cím is került a birtokába, aztán egy sérülés miatt átmenetileg pihenőre kényszerült. Mint elmondta, miután magyar-olasz állampolgár, édesapja révén volt lehetősége olaszországi versenyeken is indulni, megnyerte az egyik Coppa Italia-t, egy másikon pedig második lett. Kvalifikálta magát az olasz kadett és junior bajnokságra, és véleménye szerint ez nagyszerű alkalom volt arra, hogy tapasztalatot szerezzen a rendkívül erős olasz vívómezőnyben is.

A most zajló versenyszezonnak már teljes erővel vághatott neki. Korosztályos bajnokságot nyert decemberben, az új évbe átlépve pedig immár a ZVE versenyzőjeként a kadett ranglistát vezeti. Vagyis, a ZVE színeiben indulhat a jövő héten Tallinban megrendezésre kerülő kadett és junior Európa-bajnokságon, és ugyanígy készül majd tovább az áprilisi kadett és junior világbajnokságra, amit Plovdivban rendeznek.

– Nagyon örülök, hogy Egerszegre igazoltam, egy kicsit jó is kiszakadni a fővárosból – jegyezte meg Rubin Mattia. – Remek társaság van itt, ilyen színvonalú körülményekkel pedig ritkán találkozik az ember, mint itt Egerszegen. Felkészültem, és szeretném megnyerni az Európa-bajnokságot saját korosztályomban. Akár egyéniben, akár csapatban is odaérhetünk a végén a dobogó tetejére, de persze nem szeretnék semmit elkiabálni.

Mindezzel kapcsolatban Fekete Gábor megemlítette, a vívósport nagyon kiszámíthatatlan, de jól alakult a felkészülésük, és a héten már a frissítésre koncentráltak. Természetesen ő is ott lesz Tallinban tanítványával, és nagyon remélik, hogy az első közös sikerre már nem kell sokat várni