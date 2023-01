A most szombati, ZTE-Körmend találkozó (109-77) az eredményt tekintve simának tűnik, de maradjunk annyiban: ez a találkozó rangadó volt a javából. Telt ház, szurkolótáborok, látványos kosarak - mi kell más? Az más kérdés, hogy a ZTE KK csapata végig jobb volt, s főleg az első félidőben mutatott olyan játékot, amire igazából nem volt válasza a vasiaknak. A harmadik negyedben aztán mínusz 23 pontról visszajött 12-re a Körmend, és úgy tűnt, hogy akár tíz alá is "benézhet", de onnantól ismét nőni kezdett a ZTE KK előnye, ami a végére 32 pontos lett.

S hogy miért nem tudta az imént említett lélektani pillanatot kihasználni a vasi együttes? A mérkőzés után feltettük a kérdést Kocsis Tamásnak, a Körmend vezetőedzőjének is.

- Valóban szépen jöttünk fel, de... Muszáj volt belecserélni ekkor a meccsbe, hiszen a harmadik negyedben szinte azonos összeállításban voltunk fenn a pályán. Kellett pihenőt adni néhány játékosnak, de akik a helyükre jöttek, nem tudták folytatni már azt a jó sorozatot - ismerte el a vasiak szakvezetője.

A Körmend együttesénél valószínűleg nem a legjobb a hangulat most, s nem csak az egerszegi vereség miatt. Mi legalábbis ezt szűrtük le a nyilatkozatokból, hiszen Kocsis Tamás és Durázi Krisztofer mondandójában is szerepelt, hogy csak csapatként tudnak kijönni ebből a helyzetből. A vezetőedző azt is megjegyzete: ilyen hozzáállással nem lehet pályára lépni Körmend mezben... Nos, a helyzetet jól szemlélteti az a tény: az amerikai Michael Moore utolsó mérkőzését játszotta a vasiak színeiben, hiszen közvetlenül a szombati találkozó után jelentette be a Körmend, hogy légiósa spanyol ajánlatot kapott, menni akart, így kivásárolták szerződéséből. Ő tehát már úgy volt fenn a pályán, hogy tudta - ahogy a körmendiek is -, hogy távozik...

Nos, vélhetően a Zalakerámia ZTE KK csapatából pillanatnyilag senki sem vágyódik el. Sebastjan Krasovec együttese remek hangulatban zárhatta ezt az örökrangadót, remek egyéni teljesítményekkel. Mitchell Smith megint százszázalékos dobóformát hozott a találkozón (18 pont), de nem volt egyedül! Danilo Ostojic ugyanezt érte el (15 pont), azaz egyetlen dobási kísérletét sem rontotta el, és a fiatal Csuti Kornél két dobása is rendben volt (4). A ZTE KK együtteséből heten dobtak tíz pont felett, s higgyük el, amit Danilo Ostojic említett: nagyon készültek erre a meccsre.

- Ez egy régi, nagy rangadó, ami mindannyiunk előtt ismert volt, és a héten így készültünk rá, ugyanis nagyon meg akartuk nyerni. Azt gondolom, hogy mindenki láthatta, mekkora energiát fektettünk ebbe a mérkőzésbe. Az pedig pluszt jelentett, hogy a közönségünk hatalmas buzdításban részesített bennünket, amit köszönünk, hiszen tényleg ők voltak a csapat hatodik játékosa - mondta a szerb játékos.

Nos, ez a szezon tényleg remekül alakul eddig a Zalakerámia ZTE KK számára. Biztosan a mezőny élcsoportjában tanyáznak a kék-fehérek, szombaton a tabellaszomszéd Alba Fehérvár otthonába látogat a ZTE KK, azaz a harmadik helyezetthez, s ez lesz a játéknap egyik legnívósabb összecsapása is.

A Zalakerámia ZTE KK szurkolói is készülnek, ott lesznek Fehérváron. Mert ott is elkel majd a segítség...