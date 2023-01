A nagykanizsai létesítményben először rendeznek olyan sporteseményt, amelyre minden jegy elkelt. Merthogy kedden az utolsó belépők is gazdára találtak, s ezt erősítette meg lapunknak Radics Balázs, a Kanizsa Aréna operatív vezetője is.

- Valóban nincs már belépő a szombati válogatott mérkőzésre - hallottuk tőle. - Gyakorlatilag a magyar-szlovén találkozó meghirdetése után, még karácsony előtt minden jegy gazdára talált. A szlovén félnél ugyan még maradtak belépők, de épp a napokban az el nem adott, illetve visszatartott jegyek is felkerültek az online értékesítő portálra, és gyakorlatilag néhány perc alatt azok is elfogytak. A magyar válogatott nemcsak a mérkőzésre lesz vendég, hanem az elkövetkező napokban az edzéseit is itt végzi majd.

A Chema Rodriguez szövetségi kapitány által irányított magyar válogatott Telkiben találkozott a vb-felkészülés finisébe fordulva, ám ezekben a napokban Zalában vendégeskedik a csapat. Szerdán este érkezik meg a válogatott Zalakarosra, a Hotel Karos Spába, ahol felveri a táborát. Mikler Rolandék programja onnantól a következőképpen alakul. Csütörtökön délelőtt kondicionális edzés lesz a Kanizsa Arénában, majd utazás az idegenbeli mérkőzésre: 18:30-tól a Nagykanizsától 90 km-re fekvő Ljutomerben rendezik a két válogatott első összecsapását. Pénteken délelőtt a válogatott ismét a Kanizsa Arénában edz, délelőtt kondicionális tréning, este pedig labdás edzés szerepel a programban. A magyar-szlovén találkozót szombaton 16 órától rendezik Kanizsán, amit az M4 Sport élőben közvetít.

- Egyéni kondicionálás edzésprogrammal kezdték meg a játékosok a vb-felkészülést a bajnoki-, illetve európai kupamérkőzések december közepi zárását követően. Szerencsére az előzetesen behívott játékosok közül mindenki itt tud lenni velünk Telkiben – mondta el Chema Rodriguez szövetségi kapitány az MKOSZ honlapjának. – Teljes erőnkkel a vb-re fókuszálunk, nagyon jól dolgoznak a fiúk. Többszörözött motivációval készülünk, hiszen a világbajnokság nagyon fontos verseny, ráadásul az olimpia szempontjából is kiemelkedő a jelentősége, ezen felül nagyon szeretnénk kijavítani a legutóbbi Európa-bajnoki szereplésünket is.

Szerdán viszont a Zalakarosra való indulás előtt egy kellemetlen hírről számolt be a csapat vezetősége: szemsérülést szenvedett Juhász Ádám, aki így kihagyni kényszerül a jövő szerdán kezdődő, olimpiai kvalifikációs világbajnokságot. A magyar szövetség szerdai hírlevelében Erdélyi Gábor csapatorvos kifejtette: az irányító a nemzeti csapat edzésén, az egyéni bemelegítés során, egy szerencsétlen mozdulatot követően szenvedett szemsérülést. Hozzátette: a játékos az esetet követően a lehető leghamarabb kórházba került, ahol a szakorvosi vizsgálatok megállapították, hogy "a jobb szemén felületes, a bal szemén súlyosabb, bevérzéses sérülést szenvedett külső behatás miatt". Az előttünk álló napokban állandó kórházi megfigyelés alatt áll majd, a sérülés további lefolyásáról a következő időszak, illetve a folyamatos vizsgálatok alapján lehet majd biztosabbat mondani. Sajnos a játékos a világbajnokságon nem vehet részt - közölte a szakember.

Juhász kiesésével a magyar válogatott Chema Rodriguez szövetségi kapitány irányítása mellett 19 fővel folytatja a vb-felkészülést. A január 11-29. közötti, lengyel-svéd közös rendezésű világbajnokságon a mieink a D-csoportban (Kristianstad) szerepelnek Izland, Portugália és Dél-Korea társaságában.



A magyar válogatott 19 fős kerete:

Kapusok: Mikler Roland (Pick Szeged), Székely Márton (Tatabánya), Palasics Kristóf (NEKA)

Jobbszélsők: Bujdosó Bendegúz (Ferencváros), Pedro Rodríguez Álvarez (Tatabánya)

Jobbátlövők: Leimeter Csaba (PPD Zagreb, horvát), Ancsin Gábor (Tatabánya), Ilic Zorán (Telekom Veszprém)

Irányítók: Lékai Máté (Ferencváros), Hanusz Egon (TVB Stuttgart, német)

Beállók: Sipos Adrián (Telekom Veszprém), Bánhidi Bence (Pick Szeged), Rosta Miklós (Pick Szeged), Szöllősi Szabolcs (Dabas)

Balátlövők: Ligetvári Patrik (Telekom Veszprém), Bodó Richárd (Pick Szeged), Szita Zoltán (Pick Szeged)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Kovacsics Péter (Ferencváros)