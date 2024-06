A Pajtás csavargőzös egy napsütéses napon hagyta el a füredi kikötőt. A háttérben a tihanyi öbölben vitorlások versenye zajlott. Ez a vitorlásverseny váltotta ki a hajón tartózkodó emberek hirtelen mozgását. Ugyanis az utazók a vitorlások megtekintésére a hajó egyik oldalára tolultak, amely megbillent, ezután az ijedtségtől áttömörültek a szemközti részre, de ez az erős mozgás – Heisz Pál kapitány ellenkormányzása ellenére is – vízbe fordította a nagytestű hajót. Az emberek együttes mozgásától a hajó egyik oldala mélyebbre merült, a belseje megtelt vízzel és süllyedni kezdett, többen a vízbe estek. A hajón gyermeknapi hajókázáson, osztálykiránduláson sok fiatal tartózkodott, a legfiatalabb áldozat egy hétéves kisfiú volt. A parton állók egy része tehetetlenül szemlélte az eseményeket, többen vízbe ugrottak, a vitorlázók is segíteni próbáltak. Talán a legdrámaibb részlet a pólyás csecsemő Balaton felszínén történő lebegése volt, de őt szerencsésen kimentették. Az egyik legnagyobb hős Fekete Jenő fűtő volt: áldozatosan mentette az embereket, életével fizetett érte. A huszonhárom halálos áldozat mellett –ötvenhat sérültet láttak el. Egy korabeli vitorlázó így foglalta össze emlékeit: „Szállítottuk a szerencsétleneket a partra, a mólóra. Minden “fuvarnál” mindig többen próbáltak a kishajókba bejutni, amit nem engedhettünk, mert az veszélyeztette volna az egész manőver sikerét. Talán a maximum az hat ember volt, köztük gyerekek, akiket egy fuvarral vinni mertünk. De a pánik az egyre fokozódott, mert valaki azt mondta, hogy még egy robbanás jöhet, tehát mindenki igyekezett el a felborult hajóról mielőbb. (…) Közben az is világossá vált, hogy voltak, akik lent maradtak a hajó belsejében, csapdában voltak, nem volt számukra kiút, addig, amíg két klubtársam (Szabady Tibor és Szabolcsi József), és még tán mások is beúsztak a hajó belsejébe, ahol elhúzták az embereket a nagyon kicsi ablakoktól, amin kidugták a fejüket levegőt venni, de nem fértek ki rajtuk, és hőseink próbálták őket nagyobb nyíláshoz áthúzni. Ehhez még alul hidegvágóval is, próbáltak több ablakot is megnagyobbítani, hogy aki képes volt, maga is kimászhasson. Volt olyan helyzet, hogy a hajó belsejében víz alatt kellett áthúzni az áldozatokat, hogy elég nagy nyíláshoz jussanak, és ki lehessen őket adni…”