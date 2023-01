Kissé "álmosabban" kezdődött a második félidő, ahhoz képest persze, ahogy az első abbamaradt. Ami nem változott, az a hazai vezetés, de két szépen kijátszott körmendi akció után Sebastjan Krasovec, a ZTE KK mestere szükségélt érezte, hogy tartson egy kis eligazítást. Vélhetően annak szólt az időkérés, hogy hiába az előny (62-39), a figyelem és a fegyelem még nem lankadhat. Merthogy, a sportban, így a kosárlabdában is történtek már csodák... A vasiak kezdtek feljavulni dobáspontosságban is, és labdákat is szereztek. Chambers újabb kettesével 17 pont lett a különbség (69-52), és egy harcosabb Körmend volt a pályán. Feszült lett a hangulat egy ZTE ellen megítélt sportszerűtlen hiba után. Olvadni kezdett a hazai előny (75-62), a harmadik negyed egyértelműen a vasiaké volt. Chambers volt a vendégeknél a legjobb, gyakorlatilag az ő produkciójával tartotta magát a Körmend, miközben azért hazai oldalon mindig volt valaki, aki betaláljon. Ez fontos volt, és Trice "intézte el" hogy csapata újra a húszas határnál járjon (85-67). Már, ami az előnyt jelenti... Azért azt is érdemes megjegyezni, hogy Smith úgy szerzett 18 pontot a 35. percig, hogy hibátlanul célzott, 100 százalékos mutatóval. Keller Iván hármasával újra 21 ponttal vezetett a ZTE KK és ki lehetett jelenteni: az egerszegiek megnyerték a mérkőzés.

Méghozzá azért, mert jobban játszottak a találkozó elejétől, és az egész mérkőzésen mutatott játékukkal sokkal jobban megérdemelték ezt a sikert.

Edzői nyilatkozatok:

Sebastjan Krasovec: - Boldog új évet kívánok minden kedves szurkolónknak. Nagyon jó mérkőzést játszottunk, az első félidőben szinte tökéletes kosárlabdát mutattunk. A harmadik negyedben feljött a Körmend, energiát vesztettünk, de volt egy kis időnk, hogy pihenjünk és a negyedik negyedben ismét remek volt a játék. Végig magunk mögött éreztük a közönséget. Fontos siker volt, mert egy nagyon nehéz idegenbeli mérkőzés vár ránk az Alba otthonában.

Kocsis Tamás: - Ez a találkozó az első félidőben már eldőlt. Egy értékelhető negyedet mutattunk, az a harmadik volt. Ezt Körmend-mezben nem lehet megengedni, ugyanis rosszul lehet játszani, de ennyire figyelmetlenül nem. Köszönjük a szurkolóknak, hogy végig bíztattak bennünket. Dolgozni fogunk, hogy kijöjjünk ebből a helyzetből is, aki nem akar ebben részt venni, annak el kell gondolkodnia.