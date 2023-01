Regina tavaly ősszel egy csehországi helyszínen merítkezett meg először egy ilyen verseny hangulatában, és az akkor elért 23. helyehez most egy 32. pozíciót tett hozzá.

– A rajt egy technikai hiba miatt sajnos nem úgy sikerült, ahogy terveztem, rögtön nagy hátrányba kerültem, és még örülhetek, hogy amerikai szerelők segítségével a mezőny után tudtam indulni – mesélte a sokszoros orosztályos magyar bajnok és válogatott kerettag versenyző. – Innentől azonban nagyon élveztem a verseny minden pillanatát. Óriási élmény volt a technikás, kihívásokkal teli pálya, de felejthetetlen az a körítés is, amit a kerékpársportot imádó belga közönség adott a viadalnak. Sok előzést sikerült végrahajtanom és így az elért helyezéssel végül is nem lehetek elégedetlen.

A ZKSE elnöke, Horváth Szabolcs elmondta: a világkupa-sorozat a világbajnokság után a terepkerékpárosok számára a második legfontosabb verseny. A mezőny – melyet a földkerekség legjobbjai alkotnak – évente nagyjából 15 helyszínen vetélkedik, ezek zöme európai, de van néhány viadal az Egyesült Államokban is. Bruchner Regina jelenleg a junior mezőnyben mérethette meg magát, a 17-18 évesek között, s a teljesítmény értékét növeli, hogy ő maga még csak a tizenhatodik életévét töltötte be. Közeledik egyébként az idei cyclocross vb időpontja is, azt a viadalt Hollandiában rendezik majd meg, és esély van rá, hogy az egerszegi tehetség ott lehet azon a viadalon is.

Addig pedig hazai pályán bizonyíthatott: az elmúlt hétvégén Fonyódon zajlott le a sportág országos bajnoksága – az eredményekről rövidesen beszámolunk.