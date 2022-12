Az FC Nagykanizsánál a nyáron olyan feltételeket teremtettek, hogy Gombos Zsolt, az együttes szakvezetője is kijelentette: cél a dobogó. Ami, félidőben adott, de azt kérdeztük a szakvezetőtől, hogy a tervek szerint haladtak? – A klub vezetése megteremtette azokat a feltételeket, amit szerettünk volna - válaszolta Gombos Zsolt. - Ott vagyunk a harmadik helyen, ami az elvégzett munka tekintetében reális. De persze nem jött magától, hiszen nagyon erős csapatok is vannak a mezőnyben, akik most mögöttünk állnak. A III. Kerület, a Tatabánya, a Veszprém, vagy említhetném az Érdet az ETO Akadémiát illetve a Puskás FC második együttesét, amely nagyon sokat fejlődött. Nem szoktam ilyet mondani, de elégedett vagyok. Semmi nem volt egyértelmű, de minden mérkőzésen a győzelem három pontot ér, minden ki ellen szerzi meg egy csapat. A III. Kerület, Veszprém, Tatabánya hármastól kikaptunk, és fájó pontveszteség volt a ZTE II-től elszenvedett vereség, vagy a Mór elleni döntetlen. Ha ez a két utóbbi mérkőzés máshogy alakul, akár lehetnénk most elsők is. Tavasszal viszont az élcsapatok hozzánk jönnek, ez pozitívum. Összességében jól néz ki az összkép. Nagykanizsán tartani szeretnék a lépést, a vezetőedző szerint középtávú terveik vannak, hogy valamikor megcélozzák az NB II-t... – A klubvezetőkkel azt beszéltük meg, hogy legyünk ott a mezőny elején – mondta el erről Gombos Zsolt. – A jelenlegi munkával és állománnyal lehet folytatni az építkezést, s ha a nyáron úgy alakulnának a dolgok, akár lehetne merészebb terveket is megfogalmazni. A támadójátékunk volt a fő erényünk, ugyanis a mezőny második legtöbb találatát lőttük, számszerűen ötvenegyet, de azt is el kell mondani, hogy sok gólt is kaptunk, ami korábban nem volt jellemző az általam irányított együttesekre. Ebben az is közrejátszott, hogy el kellett telnie egy időnek, amíg megtaláltuk a védelemben a legjobb megoldást és arra is figyelni kell, hogy a pályán mindig kell lennie egy 2004. után született játékosnak. A beszélgetés menete innentől a jövőre terelődött, mégsem úgy, mint általában egy dobogós együttes elképzeléseinél lenni szokott. Pleszkán Tibortól, Aszalos Richárdtól és Hajagos Tamás kapustól elköszöntek, akik húzóemberek voltak... Kovács Zoltán, valamint Szökrönyös Zoltán viszonylag fiatalok, de fejlődniük kell és ebben a csapatban nem kaptak volna ehhez elég lehetőséget. A saját nevelésű Bagó Bence, aki hosszú sérülés után épült fel, nem szeretnék elveszteni, őt valószínűleg kölcsönadják. S hogy mi van a háttérben? – Megszorítások lesznek nálunk is, ezért kellett megválnunk olyan labdarúgóktól, akik korántsem mellékszereplők voltak – beszélt a részletekről is a szakvezető. – Sok szempontot kellett mérlegelni ennél a döntésnél. A klubvezetés kérése az, hogy oldjuk meg ezt is, és az eredeti céloktól ne térjünk el. A döntések legfőbb oka, hogy költséghatékonyabban működjünk. Akik maradtak, ők remélem, megértik, hogy velük viszont számolunk , de teljesíteni kell. Viszonylag bő keretünk van az NB III-ban, de lehet, hogy igazolni is kell majd. Én mindenesetre optimista vagyok, az elvégzett munkának ki kell jönnie, ahogy eddig is ez volt a jellemző. Remélem, morálisan a csapategység megmarad és erősebben jövünk ki ebből a helyzetből. Azért sajnálom a távozó játékosokat, mert közel kerültünk mindenki a másikhoz és jó csapategységet alkottunk. Ugyanez igaz a stábra is, amely szintén nagyon jó csapatot alkot. A tavaszi felkészülést január másodikán kezdjük, onnantól számítva a tavaszi nyitányig hat hetünk lesz.

Fotós: Szakony Attila