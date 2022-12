Nagykanizsai Futsal Club – TFSE-BeStrong 5-2 (2-1)

Nagykanizsa, 250 néző. Jv.: Wittner (Karsai, Blum).

Nagykanizsa FC: Szőke R. – Schuller, Szőke Á., Pál D., Millei. Csere: Szabó Á. (kapus), Kollár, Füzesi, Horváth E., Fujsz R., Novák, Szakmeiszter J.

Gólszerzők: Millei (8., 22.), Szakmeiszter J. (11.), Szőke Á. (34., 40.), illetve Petroff (2.), Gregus (36.)

Kiemelten készülhettek a bő kerettel érkező listavezető TFSE háza táján is a kanizsai futsal-bajnokira, és gyorsan vezetéshez is jutottak a Nagykanizsai Futsal Club együttese ellen. A dél-zalaiak ugyanakkor nem omlottak össze, a gyors kontráikra építve a 8. percben Millei Bálint egyenlített, majd Szakmeiszter János talált be, ami már a vezetést jelentette a hazaiaknak.

A szünet után újra Millei volt eredményes, a vendégek pedig a kapusukat is lehozva plusz emberrel rohamoztak, de a hazaiak időnként önfeláldozóan védekeztek. A meccs 34. percében aztán Szőke Ádám a saját térfeléről emelt a kapuba, aztán az utolsó percben újra betalált, végérvényesen eldöntve a mérkőzést.

Az NFC az év utolsó bajnoki találkozóján taktikus, érett játékot bemutatva megérdemelten győzte le az eddig veretlen TFSE gárdáját, Szőke Ádám pedig továbbra is nagy csatában áll a csoport gólkirályi címéért: jelenleg 17 találatával a második. A Nagykanizsa FC együttese az utolsó három mérkőzését megnyerte, legközelebb pedig majd az új évben lép pályára, amikor január 16-án a Szigetszentmiklós vendége lesz.