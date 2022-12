A Zalaegerszegi Triatlon Klub versenyét 1995-ben rendezték meg először a Zalaegerszeget övező dombokon, majd a seregszemle népszerűsége töretlenül növekedett: gyorsan országos vonzerejű rendezvénnyé nőtte ki magát, ahol a részvételi rekordot 522 fővel 2018-ban regisztrálták, de a következő alkalommal, az „utolsó békeévben” is 499 sportoló futott itt szilveszterkor. Aztán jött a Covid-járvány, ami miatt 2020-ban csak virtuális formában rendezhették meg a viadalt (aki akart, egyedül futhatott és a teljesítményét valamilyen okoseszközzel kellett igazolnia), tavaly pedig az egészségügyi előírások miatt 300-as résztvevői plafont kellett bevezetni, és a nevezéshez szükség volt védettségi kártyára is.

Hasonló megkötésekre a 2022-es év utolsó napján szerencsére már nem lesz szükség, a futás szerelmesei pedig a nevezésre szolgáló internetes felületek tanúsága szerint szép számban élnek is a lehetőséggel. Tegnap délelőtti állás szerint már jóval több, mint háromszázan regisztráltak (3,5 kilométer: 32 fő, 10,1: 199, 24,2: 53, 40,9: 53), és még hol van a vége, hiszen – a szervező klub elnöke, Németh János tájékoztatása szerint – nevezni akár a helyszínen is lehet még.

Ez a helyszín pedig most is a Deák-iskola lesz, ahol december 31-én 8.30-kor indulnak a 40,9 km-es „majdnem maraton” résztvevői, míg 9.30-kor a 10 és a 24, 9.40-kor pedig a 3,5 km-es táv mezőnye rajtol. A hagyományoknak megfelelően természetesen a cél és az eredményhirdetés is ugyanitt várja majd a futókat.

Aki előzetesen ismerkedni szeretne az útvonalakkal, a Zalatriatlon Facebook-oldalán megteheti ezt videók segítségével is. De aggódni nem kell, a pálya kijelölése rendben van, ezt egy héttel ezelőtt, az ugyancsak hagyományos nyilvános pályabejárás keretében ellenőrizték a szervezők.

A főszervező Kocsis Tamás úgy tájékoztatott: a leghosszabb távon nevezési rekordra számítanak idén, s a mezőny emellett erős is lesz, hiszen például az ország legnépszerűbb ultrafutó klubját, a Sashegyi Gepárdokat is több versenyző képviseli majd.

S akkor akár még az egerszegi hegyimaraton történetének legjobb időeredményei is veszélybe kerülhetnek.