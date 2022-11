A megyei III. osztályban játszó pogányszentpéteri csapat 2022. március 13-án délután a sormási pályán fogadta Molnárit. A meccs 70. percében, amikor a Molnári 3:2-re vezetett, újabb gólt szereztek. A negyedik gólt azonban vitatták a pogányszentpéteri játékosok, lest reklamáltak, de a partjelző nem így ítélte meg a helyzetet, ezért a gól érvényes lett. Ez után az ítéletet rossznak minősítő pogányszentpéteri játékos, egy 49 éves nagykanizsai férfi odarohant a partjelzőhöz, trágár kifejezések kíséretében megfenyegette. A tettlegesség megakadályozására több csapattársa állt a feldühödött férfi elé. A játékvezető is odament és piros lapot felmutatva kiállította a focistát, aki neki is mondott valamit, de csapattársai hatására tudomásul vette az ítéletet és levonult a pályáról. Az öltözőbe azonban nem ment be, hanem a két kispad között, a nézőtéri korlát mögött állt meg. Indulata nem csillapodott, mert néhány perccel később másfél literes ásványvizes palackkal vállon dobta a partjelzőt, akit ekkor is szidalmazott és ittassággal gyanúsított meg. A partjelző nem sérült meg, de az incidenst jelezte a játékvezetőnek.

A mérkőzés 88. percében második sárga lapja miatt még egy pogányszentpéteri játékosnak kellett lemenni a pályáról. A 37 éves nagykanizsai férfi a döntést tudomásul vette, ám a mérkőzés lefújását követően az öltöző ajtajához érkező játékvezetővel összevitatkozott, trágár mód kérte számon a kiállítását, majd azzal a lendülettel többek szeme láttára ököllel állon ütötte. A játékvezető nem sérült meg, az atrocitásra nem reagált, rendőri intézkedést nem kért, de a jegyzőkönyv bejegyzései alapján a Magyar Labdarúgó Szövetség Zala Megyei Igazgatósága feljelentést tett.

A megyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Pirger Csaba közlése szerint a Nagykanizsai Járási Ügyészség nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat a két focista ellen.