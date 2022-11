A labdarúgó NB I. 14. és 15. fordulója között nem sok idő maradt, a ZTE FC számára sem. A szombati, Újpest elleni győzelem után tényleg csak egy vasárnap délutánt és éjszakát felölelő idő jutott a pihenésre, hiszen hétfőn dél­előtt még edzés várt a társaságra, aztán buszra szállt a csapat, és irány Kisvárda.

Olyan ellenfélhez látogat az egerszegi együttes, amely továbbra is ott van a mezőnynek nemcsak az első felében, hanem a szűken vett élbolyban is. A kisvárdaiak szombaton úgy nyertek a Puskás FC otthonában, hogy győztes találatukra a 92. percig kellett várni, amikor Mario Ilievski gyakorlatilag az utolsó lehetőséget váltotta gólra, ami a meccs egyetlen találata volt, de három pontot ért. Ahogy három pontot ért a ZTE FC számára is az Újpest FC elleni egyetlen gól, amit Szalay Szabolcs jegyzett a találkozó 23. percében. A fiatal támadó jó helyezkedésének és persze a helyzetfelismerésnek köszönhette, hogy betalált, és ez volt második élvonalbeli találata.

A Kisvárda–ZTE párosítás eddig inkább a szabolcsiak számára kedvezett, hiszen a két csapat eddigi tíz egymás elleni élvonalbeli összecsapásán mindössze egy ZTE-siker született, mellette négy döntetlen és öt kisvárdai győzelem teszi teljessé az eredménysort. Az egyetlen egerszegi siker viszont éppen Kisvárdán született meg 2020 júniusában, ahol azóta három találkozó következett, és három hazai győzelem. A most zajló bajnokságban egyszer már találkoztak, augusztusban Zalaegerszegen a Kisvárda 3-1-re nyert.

A ZTE FC-nél az eltiltott Ricardo Moniz vezetőedző távollétében Dragóner Attila sportigazgató meccselt szombaton, hiszen betegség miatt a másodedző Julian Jenner is hiányzott. A találkozó után a sportigazgató annyit mondott erről, hogy meglátják, keddre velük tarthat-e Jenner. Dragóner Attila nyilatkozott várakozásairól a klub honlapján: „Roppant kemény mérkőzés vár ránk egy fizikálisan erős, tapasztalt kisvárdai együttes ellen, amely jelenleg a tabella második helyét foglalja el.

Csapategységünket, szervezettségünket meg tudtuk mutatni az Újpest ellen, és erre tudunk építkezni mindkét előttünk álló mérkőzésen. Szeretnénk a legjobbunkat nyújtani, természetesen győzelemre fogunk játszani idegenben is.”

A szombaton kiállított Csóka Dániel hiányozni fog, viszont sárga lapok miatti eltiltását letöltötte Bojan Sankovic, aki elviekben visszatérhet a pályára.

A kisvárdaiak – nem meglepő módon – bíznak pozitív mérlegük erősítésében a ZTE FC ellen, az már az egerszegie­ken múlik, hogy mi lesz erre a válaszuk…

Kedden még egy találkozót rendeznek az NB I. 15. for­dulójában (Kecskemét–Puskás FC), a többi mérkőzés szerdán és csütörtökön lesz.