FC Nagykanizsa– Bicskei FC 1-0 (1-0)

Nagykanizsa, 200 néző. Jv.: Kovács T.

FCN: Hajagos – Szabó, Szanyi, Kószás, Varga (Józsa, 60.) – Kretz (Bence, 65.), Kovalovszki, Lőrincz (János, 65.) – Szilágyi, Pleszkán (Kovács Gy., 57.), Kondor. Edző: Gombos Zsolt.

Gólszerző: Kondor (1.).

A meccs első támadását góllal zárta a hazai csapat, s kevesen sejtették, hogy ezzel a végeredmény is kialakult. Az első félidőben többet birtokolták a labdát a vendégek, helyzeteik is voltak, de gólt szerezni nem tudtak. Fordulás után is mindkét oldalon kialakultak lehetőségek: a Kanizsa elért kapufát, illetve a védelmek mindkét oldalon több alkalommal tisztáztak a gólvonalról. Azzal, hogy az éllovas Tatabánya nyert Felcsúton, a kanizsaiak felléptek a dobogó harmadik fokára.

Gombos Zsolt: Örülök, hogy nem kaptunk gólt, örülök, hogy nyertünk és annak is, hogy ilyen gyenge játékkal 3 pontot tudtunk szerezni. Érthetetlenül rosszul játszottunk, de dolgozunk tovább.

Technoroll Teskánd KSE–Gyirmót II. 1-5 (1-2)

Teskánd, 100 néző. Jv.: Sipos.

Teskánd: Pergel D. – Bekő (Molnár, 83.), Simonfalvi, Szinay (Bolla (56.), Pergel B. (Fábián, 79.), Hetesi, Lórántfy (Honfi, 79.), Potyi, Bontó (Őr, 83.), Bailo, Szabó M. Edző: Pergel Attila.

Gólszerzők: Lórántfy (8.), illetve Lázár (14., 88.), Szegi (25.), Ominger (53., 83.), Mayer (75.).0

Vezetést szerzett a házigazda, mely azonban ezúttal nem tudott olyan hőfokon játszani, mint legutóbb, Érden. A Gyir- mót szünetig két kontrából fordított, a második félidőben pedig szögletek után, illetve egy újabb gyors ellenakció végén szerezte további góljait. Az NB II-es visszajátszó labdarúgót is bevető győriek sikere megérdemelt.

Pergel Attila: Sajnálom, hogy a csapat ma ismét ezt az arcát mutatta. Az ellenfél sajnos jobban akarta a pontokat.