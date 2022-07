Az osztály legkisebb létszámú csoportjában tíz csapat fejezte be a szezont, a Rédics pedig 44 ponttal végzett az élen, a Pórszombat (29) és a Szentgyörgy­völgy (28) előtt.

Március László, a rédicsiek edzője pontosan tudja, hogy mi volt a sikerük titka.

– Elsősorban a srácok hozzáállása hozta meg a bajnoki címünket – állapította meg a szakvezető, aki maga is be-beszállt néha a játékba, korábban pedig több megyeis csapatban is futballozott. – Aztán ott van még az idősebb és a fiatal játékosok kapcsolata, amely jól működött. Az edzésmunka is megfelelő volt, a felkészülés során heti három edzésünk volt, és edzőmeccseket is játszottunk. Ahogy mondani szokták, csapattá érett a társaság. Korábban előfordult, hogy negyven év volt az átlagéletkor, ezt mostanra le tudtuk vinni, hiszen jöttek fiatalok is az együttesbe.

– Úgy készültek, hogy bajnokok akarnak lenni?

– Igen, ez volt a célkitűzésünk. A félszezonban is lehetett már látni, hogy meglesz az arany. Sajnos mi sem tudunk egy osztállyal feljebb lépni, mert nincs annyi fiatal, hogy utánpótláscsapatot tudjunk indítani, ami a másodosztályú induláshoz szükséges lenne.

– Mivel tudja így motiválni a csapatot? Hiszen a bajnoki címnél többet már nem érhetnek el.

– Jó példa lehet mindenki előtt, hogy például Kiss Gábor, Kiss Balázs és Holl Krisztián is negyven feletti játékosok, de ettől függetlenül aktívak. Én azt gondolom, hogy ez egy jó példa a gyerekeknek, hogy ennyi idősen is érdemes és lehet jól futballozni. A játék szeretete fontos, és ha ez megvan, akkor sok mindent el lehet érni. A bajnoki címet mi is szépen megünnepeltük, szerintem elégedettek lehettek velünk a szurkolóink is, akik mindvégig mellettünk álltak és sokat segítettek a siker elérésében.

– Változik a csapat a következő szezonra?

– Két új játékost igazoltunk, de remélem, hogy fiatalokat is meg tudunk nyerni közénk. Győzködöm őket itt helyben is, hogy jöjjenek, hiszen a negyven feletti játékosoknak azért már fáj minden mérkőzés… Ha úgy adódik, én is beszállok néha, így ötven felé járva is. A felkészülést most a hétvégén kezdjük, egyelőre csak futással, de tervezünk majd edzőmeccseket is. A cél pedig most is az első két helyezés elérése lesz.

A Rédics KSE bajnokcsapatának névsora: Iványi Tamás, Balogh Tibor, Kerese Róbert, Pörzse Péter, Tóth Máté, Gaál Milán, Bazsika Marcell, Kovács László, Március László, Holl Krisztián, Ritlop Krisztián, Igazi Károly, Horvat Joze, Szekér Gábor, Kiss Gábor, Ruzsa Dominik, Csiszár Krisztián, Tüske Bálint, Tüske Bence, Kovács Balázs, Dervalics Gergő, Kiss Balázs, Nehéz Zoltán. KA



Csapatkép a szezon végén. Szépen megünnepelték a bajnoki címet

Fotó: ZH

Utánpótlás-csapat híján ők sem tudják vállalni a másodosztályt