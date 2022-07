Szombat reggeltől tegnap estig zajlott a program, melyben utcai kosárlabdától küzdősportokon át atlétikáig és fitneszig volt minden, ami csak a multisport kifejezésbe belefér.

– Több oka is volt annak, hogy új helyszínt választottunk – mondta el Szabó Zoltán, aki Horváth Szilárddal együtt szervezte a programokat. – Szerettük volna egyrészt tehermentesíteni kicsit a belvárost, hiszen sok a program, amik nehezítik ott a közlekedést. Másrészt szükségünk volt a sportcsarnok infrastruktúrájára: a funkcionális fitnesz bajnokság és vb-kvalifikáció, valamint a nemzetközi ökölvívó viadal esetében is fel kellett mutatni fedett helyszínt, ahová rossz idő esetén „bemenekülhettünk” volna. De például a csarnok mozgássérült mosdói fontosak voltak a parasportolók számára is, akiknek a részvétele ugyancsak az idei év sikerei között említhető.

Zajlik a funkcionális fitnesz bajnokság és vb-válogató egyik versenyszáma Fotó: Fehér Márk

A szervező ugyanakkor az új helyszín hátrányait sem hallgatta el:

– A korábbi években volt az érdeklődőknek egy jelentős rétege, akik a belvárosban mondjuk csak boltba indultak, és közben „belebotlottak” a rendezvénybe. Ilyen drukkerekkel most sajnos nem nagyon találkoztunk. A sportolói létszámra viszont nem lehet panasz, sokan voltunk, sokan mozogtunk együtt. Akkor pedig – elvégre a fesztivál legfőbb küldetése az, hogy beindítsa az embereket – már nem lehetünk elégedetlenek.

Ebben az évben egyébként magát a Restart Fesztivált is újra kellett indítani: a sorozat 2017–18–19-ben három jól sikerült rendezvénnyel kezdődött, majd a koronavírus-járvány miatt következett két szűk esztendő, amikor csak egy-egy viadalt rendezhettek. A szervezők bíznak benne: az idei programmal újabb nagy sorozat kezdődött el.