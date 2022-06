A ZTE RK idén is háromfordulós sorozattal várja a sportág híveit, akik a nyitányon 8 női, 3 férfi és 9 vegyes párossal neveztek. Horváth Richárd főszervező elmondta: még érződött, hogy a szezonban mindenki most játszott először termen kívül. A megszokott résztvevők mellett sok volt a fiatal, hála a klub nyári táborainak is. A dobogósok, női páros: 1. Horváth Mónika, Csercsics Barbara (Szombathely), 2. Salzmann Szilvia, Bedő Fruzsina (ZTE RK), 3. Koós-Szalai Vivien, Molnár Martina (Ajka-Zalaegerszeg). Férfi: 1. Horváth József, Horváth Dániel (Zeg.), 2. Németh Patrik, Simon Levente (ZTE RK), 3. Reizer Roland, Fehér Milán (Zeg.-Lenti). Vegyes: 1. Koós-Szalai Vivien, Koós Krisztián (Ajka-Zeg.), 2. Penzer Lili, Németh Patrik (ZTE RK), 3. Bódis Bianka, Balázs Erik (Zeg.). A második forduló július 9-én következik.